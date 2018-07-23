Ещё
Игнашевич получил новую работу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игнашевич станет тренером молодежного ЦСКА 

Газета.Ru 23 июля 2018
Фото: РИА Новости
Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА станет тренером молодежной команды, сообщает ТАСС.
"Всегда знал, что наступит этот день, и думал что, он будет грустным, но оказалось не совсем так. Может, потому что наигрался, может, потому что еще не прощаюсь. Хочу вас поблагодарить, вы делали наши победы более значимыми, а многие из них могли и не случиться без этой поддержки. Голы на последних минутах, подкаты — это не только усилия футболистов, но и ваш вклад" — сказал Игнашевич на встрече с болельщиками.
Также он поблагодарил всех, с кем работал в ЦСКА.
"Хочу поблагодарить Евгения Гинера и Романа Бабаева за то, что всегда были рядом со мной, с командой. Хочу поблагодарить всех тренеров за терпение, профессионализм, за возможности развиться. Я стану тренером второй команды ЦСКА, надеюсь, послезавтра состоится уже первая тренировка", — добавил экс-футболист.
Игнашевич объявил о завершении карьеры после чемпионата мира, на котором в составе сборной России дошел до четвертьфинала.
Ранее братья Березуцкие завершили карьеру.
Газета.Ru: последние новости
Черчесов сохранил пост главного тренера сборной России Игрок "Спартака" назвал стереотипы о России в Европе Мексиканский футболист забил мяч с 40 метров
Комментарии2  Ещё 52 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил178
Стала известна зарплата Черчесова90
FIFA начала расследование против России151
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя2
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение