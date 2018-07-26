Госдума продлила безвизовый въезд болельщикам

Госдума продлила до конца года безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о безвизовом въезде в РФ до конца года для обладателей паспорта болельщика (Fan ID) на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу проходил в России с 14 июня по 15 июля. Иностранные болельщики, оформившие Fan ID и купившие билеты на матчи, могли приехать в РФ без визы. После завершения первенства президент РФ Владимир Путин объявил, что обладатели паспортов болельщика на ЧМ-2018 получат право безвизового многократного посещения России до конца 2018 года. Лидеры всех четырех фракций Госдумы и ее председатель Вячеслав Володин внесли 17 июля соответствующий законопроект на рассмотрение палаты.

По словам главы профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева , одним из ключевых поводов для разработки этой инициативы стали многочисленные просьбы самих гостей чемпионата. "По всем опросам зафиксировано, что 80% болельщиков хотели бы вернуться в Россию, познакомиться поближе с нашей культурой, увидеть российскую провинцию, природу, наши малые города. Мы говорим о миллионе иностранцев — это серьезное увеличение туристического потока. Все они оставят денежные средства в индустрии гостеприимства, это будет иметь положительный эффект для развития малого и среднего бизнеса и нашей экономики в целом", — отметил он.

Ранее Дегтярев пояснял, что документ относится только к тем, у кого уже есть паспорт болельщика. Что касается их родных, то, по словам депутата, решить этот вопрос в рамках данного законопроекта невозможно, при этом глава комитета не исключил, что вопрос может быть отрегулирован соответствующими циркулярами и подзаконными актами МИД РФ . "Уверен, что Министерство иностранных дел России в своих циркулярах теоретически подобные рекомендации по облегчению возможности получения виз родственниками болельщиков может дать, это на усмотрении МИД и главы государства", — сказал он.

Изменения будут внесены в федеральный закон 2013 года "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года".