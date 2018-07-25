Ещё
Без Игнашевича и Березуцких ЦСКА Суперкубка не видать
Далее:
Читайте также:
Ещё

Без Игнашевича и Березуцких ЦСКА Суперкубка не видать 

Газета.Ru 25 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Матч за Суперкубок России мало чем отличается от товарищеских встреч. Слишком много неизвестных факторов, слишком мало пищи для размышлений и информации о реальном состоянии команд. Поэтому ставить на такие игры можно только на свой страх и риск.
«Локомотив» — действующий чемпион страны, а ЦСКА — обладатель серебряных медалей Премьер-Лиги. Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок должен был стать «Тосно», выигравший в прошлом сезоне Кубок России, но клуб из Ленинградской области был расформирован из-за больших долгов и нехватки средств, и освободившееся место досталось «армейцам».
Обе команды попали в групповой этап Лиги чемпионов напрямую и были лишены мороки с прохождением квалификации, а потому не форсировали подготовку и не устраивали парад военной техники в контрольных матчах. Торопиться ЦСКА и «Локомотиву» некуда.
Пожалуй, именно по этой причине от матча не стоит ждать запредельного уровня футбола.
Команды с большой долей вероятности отнесутся к Суперкубку как к заключительной репетиции и финальному аккорду предсезонной подготовки, но не более того. Разумеется, от победы и лишнего трофея никто добровольно не откажется, но основными задачами станут проверка связей, улучшение взаимопонимания и решение игровых проблем. Которых, если говорить начистоту, у соперников хватает.
Обе команды провели в июне-июле по пять товарищеских матчей, в которых одержали по одной победе. У «Локомотива» чуть лучше результат (одно поражение против двух у ЦСКА), но это не имеет никакого значения. «Армейцы» показывали более чем неплохой футбол и приятно радовали глаз симпатичной организацией игры. ЦСКА не без везения, но абсолютно по делу победил «Бешикташ» (4:1), а вот «железнодорожники» регулярно проседали по ходу встреч и слабо смотрелись в позиционном нападении.
И всё же, шансы подопечных Юрия Сёмина видятся чуть более предпочтительными.
На старте сезона ключевым фактором часто становится число ошибок, и здесь у «Локомотива» есть преимущество. Состав действующего чемпиона в межсезонье практически не изменился, а значит, дополнительных проблем с сыгранностью возникнуть не должно (сделать ставку).
Иное дело ЦСКА. «Армейцы» лишились братьев Березуцких и Сергея Игнашевича — опытные футболисты завершили карьеры, и это огромный удар для обороны команды. Помимо этого, красно-синих покинули Ахмед Муса, Понтус Вернблум, Георги Миланов и Бибрас Натхо — небывалые изменения для славящегося своей стабильностью коллектива.
Добавьте сюда тот факт, что Игорь Акинфеев, Александр Головин и Марио Фернандес приступили к работе после ЧМ-2018 только 22 июля. На фоне серьёзного изменения состава проблемы с сыгранностью обязательно проявятся на старте сезона, а нынешний «Локомотив» имеет острейший нюх на слабости противника.
Несмотря на крепкое качество футбола в предсезонных матчах, ЦСКА испытывал довольно ощутимые сложности при обороне.
В заключительной игре «Енисей» здорово терзал «армейцев» на контратаках, пользуясь наличием свободных зон. А ведь «железнодорожники» будут наказывать за обрезы и потери ещё строже. Отсутствие Акинфеева и глобальные перемены в центре обороны привели к тому, что красно-синие пропустили в каждом из пяти контрольных матчей.
Для сравнения, «Локомотив» отыграл на «ноль» две встречи из пяти, хотя и соперники у команды Юрия Сёмина были поскромнее. В связи с перенастройкой обороны ЦСКА и скомканной из-за мундиаля предсезонки любители рисковать могут подумать о варианте «индивидуальный тотал „Локомотива“ больше 1,5 мяча» за 2.80.
Букмекеры ждут малорезультативной игры, что довольно странно.
Во-первых, вот результаты последних личных встреч «армейцев» и «железнодорожников»: 2:2, 1:3, 4:0. Во-вторых, матчи за Суперкубок часто получаются результативными. Итоги за последние пять лет выглядят так — 2:1, 0:1, 1:1, 3:1, 3:0.
Как видно, меньше двух голов было забито лишь раз, а «тотал больше 2 мячей» идёт за 1.70 — в случае чего будет возврат. ТБ 2,5 мячей оценен в 2.30, также рассмотрения заслуживает ставка «обе забьют» за 1.95. Матч за Суперкубок не отличается повышенным давлением, и команды могут позволить себе не сушить игру. А начало сезона располагает к проблема со взаимопониманием и большому количеству ошибок, что также повлияет на результативность (сделать ставку).
«Локомотив» наверняка отдаст мяч и сыграет вторым номером, чтобы караулить контратаки.
Шансы «железнодорожников» смотрятся чуть выше из-за отсутствия больших изменений в составе. Победа «Локомотива» с нулевой форой идёт за 1.86, а успех в основное время — за 2.80. Это явно не самые плохие предложения, но помните, что ставки на исход предсезонных встреч в 90% больше похожи на лотерею.
Газета.Ru: последние новости
"Обсуждать контракт не планируем": останется ли Черчесов в сборной Чемпионка России по футболу умерла в Минске в возрасте 28 лет Аргентинского вратаря зарезали на улице
Комментарии1  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
FIFA начала расследование против России156
Роналду спасся от тюрьмы4
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил215
Черчесов отреагировал на трансфер Головина
Еще один бразильский футболист стал «русским»1
Новости партнеров
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение