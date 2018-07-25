Без Игнашевича и Березуцких ЦСКА Суперкубка не видать

Матч за Суперкубок России мало чем отличается от товарищеских встреч. Слишком много неизвестных факторов, слишком мало пищи для размышлений и информации о реальном состоянии команд. Поэтому ставить на такие игры можно только на свой страх и риск.

«Локомотив» — действующий чемпион страны, а ЦСКА — обладатель серебряных медалей Премьер-Лиги. Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок должен был стать «Тосно», выигравший в прошлом сезоне Кубок России, но клуб из Ленинградской области был расформирован из-за больших долгов и нехватки средств, и освободившееся место досталось «армейцам».

Обе команды попали в групповой этап Лиги чемпионов напрямую и были лишены мороки с прохождением квалификации, а потому не форсировали подготовку и не устраивали парад военной техники в контрольных матчах. Торопиться ЦСКА и «Локомотиву» некуда.

Пожалуй, именно по этой причине от матча не стоит ждать запредельного уровня футбола.

Команды с большой долей вероятности отнесутся к Суперкубку как к заключительной репетиции и финальному аккорду предсезонной подготовки, но не более того. Разумеется, от победы и лишнего трофея никто добровольно не откажется, но основными задачами станут проверка связей, улучшение взаимопонимания и решение игровых проблем. Которых, если говорить начистоту, у соперников хватает.

Обе команды провели в июне-июле по пять товарищеских матчей, в которых одержали по одной победе. У «Локомотива» чуть лучше результат (одно поражение против двух у ЦСКА), но это не имеет никакого значения. «Армейцы» показывали более чем неплохой футбол и приятно радовали глаз симпатичной организацией игры. ЦСКА не без везения, но абсолютно по делу победил «Бешикташ» (4:1), а вот «железнодорожники» регулярно проседали по ходу встреч и слабо смотрелись в позиционном нападении.

И всё же, шансы подопечных Юрия Сёмина видятся чуть более предпочтительными.

На старте сезона ключевым фактором часто становится число ошибок, и здесь у «Локомотива» есть преимущество. Состав действующего чемпиона в межсезонье практически не изменился, а значит, дополнительных проблем с сыгранностью возникнуть не должно (сделать ставку).

Александр Головин и Добавьте сюда тот факт, что Игорь Акинфеев Марио Фернандес приступили к работе после ЧМ-2018 только 22 июля. На фоне серьёзного изменения состава проблемы с сыгранностью обязательно проявятся на старте сезона, а нынешний «Локомотив» имеет острейший нюх на слабости противника.

Несмотря на крепкое качество футбола в предсезонных матчах, ЦСКА испытывал довольно ощутимые сложности при обороне.

В заключительной игре «Енисей» здорово терзал «армейцев» на контратаках, пользуясь наличием свободных зон. А ведь «железнодорожники» будут наказывать за обрезы и потери ещё строже. Отсутствие Акинфеева и глобальные перемены в центре обороны привели к тому, что красно-синие пропустили в каждом из пяти контрольных матчей.

Для сравнения, «Локомотив» отыграл на «ноль» две встречи из пяти, хотя и соперники у команды Юрия Сёмина были поскромнее. В связи с перенастройкой обороны ЦСКА и скомканной из-за мундиаля предсезонки любители рисковать могут подумать о варианте «индивидуальный тотал „Локомотива“ больше 1,5 мяча» за 2.80.

Букмекеры ждут малорезультативной игры, что довольно странно.

Во-первых, вот результаты последних личных встреч «армейцев» и «железнодорожников»: 2:2, 1:3, 4:0. Во-вторых, матчи за Суперкубок часто получаются результативными. Итоги за последние пять лет выглядят так — 2:1, 0:1, 1:1, 3:1, 3:0.

Как видно, меньше двух голов было забито лишь раз, а «тотал больше 2 мячей» идёт за 1.70 — в случае чего будет возврат. ТБ 2,5 мячей оценен в 2.30, также рассмотрения заслуживает ставка «обе забьют» за 1.95. Матч за Суперкубок не отличается повышенным давлением, и команды могут позволить себе не сушить игру. А начало сезона располагает к проблема со взаимопониманием и большому количеству ошибок, что также повлияет на результативность (сделать ставку).

«Локомотив» наверняка отдаст мяч и сыграет вторым номером, чтобы караулить контратаки.

Шансы «железнодорожников» смотрятся чуть выше из-за отсутствия больших изменений в составе. Победа «Локомотива» с нулевой форой идёт за 1.86, а успех в основное время — за 2.80. Это явно не самые плохие предложения, но помните, что ставки на исход предсезонных встреч в 90% больше похожи на лотерею.