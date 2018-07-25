Мексиканец забил гол ударом с 40 метров

Мексиканский футболист, выступающий за клуб «Минерос де Сакатекас», Франциско Ривера забил гол дальним ударом в ворота «Леона» в матче кубка Мексики. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте.

Во втором тайме игроки «Минероса» при счете 3:1 в их пользу отобрали мяч у центра поля. Получив передачу от партнера, Ривера побежал в атаку, но не стал сближаться с воротами соперника и пробил примерно с 40 метров. Гол сделал счет 4:1 в пользу «Минероса».

Соперник едва не отыгрался. Футболисты «Леона» забили два мяча и уступили со счетом 3:4.