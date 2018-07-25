«Обожаю эту страну»: как игрок «Спартака» полюбил Украину

Нападающий «Спартака» Луис Адриано признался в любви к Украине

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано признался в любви к Украине. Бразилец, который до переезда в столицу России провел чуть более восьми лет в Донецке, рассказал о возможности получить украинское гражданство. Ранее он также рассуждал о своих шансах выступать за «жовто-блакитную» сборную, но теперь называет это шуткой.

Нападающий московского «Спартака» Луис Адриано перед началом очередного сезона Российской премьер-лиги рассказал в интервью о своей карьере, а также годах, проведенных на Украине. В период с 2007 по 2015 год бразильский форвард защищал цвета донецкого «Шахтера». В частности, за те годы, когда он жил на Украине, футболист успел пропитаться особыми чувствами к стране, в чем сам и признался публично.

«Я восемь лет прожил на Украине, играл там, обожаю эту страну. Благодарен ей, что она сделала меня тем, кто я есть. Это правда, со мной это было — я люблю Украину», —— приводит слова Адриано «Чемпионат.com».

В детстве будущий нападающий не сильно отличался от большинства своих сверстников и, как положено в Бразилии, увлекся футболом, не особо обращая внимание на учебу в школе.

«Учительница в начальных классах была мне как вторая мама. Понимала мое положение, помогала. Подтягивала по учебе, наставляла, занималась мной. Я очень ей благодарен. Хотя, честно сказать, учиться я не любил. Все внимание уделял футболу, поэтому больше всего нравилась физкультура», — рассказал бразилец.

В результате Луис Адриано начал свою карьеру в молодежной команде «Интернасьонала» из родного Порту-Алегри, с которым и подписал свой первый профессиональный контракт. Завоевав с «Интером» золотые медали на Клубном чемпионате мира, бразилец получил предложение о трансфере в донецкий «Шахтер», на что игрок дал свое согласие.

Таким образом, «горняки» открыли Луису Адриано дорогу в Европу, чего добивается большинство бразильских футболистов. В результате в составе донецкого клуба Адриано завоевал шесть золотых медалей национального чемпионата, четырежды становился обладателем Кубка Украины и еще столько же — Суперкубка страны.

Кроме того, бразильский форвард внес свою фамилию в историю «Шахтера», выиграв с ним Кубок УЕФА в сезоне-2008/09 и став автором одного из голов в финальном матче против «Вердера». Стоит отметить, что бразилец по сей день является лучшим бомбардиром в истории донецкой команды — на его счету 128 мячей в 268 матчах.

По ходу своего выступления за украинский клуб Адриано влюбил в себя многих болельщиков «горняков» и заинтересовал представителей нескольких клубов, в числе которых был и родной «Интернасьонал».

«Футболист он хороший, отбрасывать такую возможность не будем, но и забегать вперед не станем. Желание такое есть, но нужно посмотреть, реально ли его воплотить в жизнь.

Одно дело — вести переговоры по возвращению Адриано, и другое — делать это с украинцами. Он же кумир там, форвард-звезда», — цитировало издание FutNet спортивного директора «Интера» Фернандао.

На одной из встреч с болельщиками «Шахтера» в Донецке Адриано даже рассказал о готовности получить украинское гражданство.

уверял бразилец. К слову, дочь Луиса действительно имеет паспорт Украины.

Однако по регламенту Международной федерации футбола (ФИФА) данная возможность была исключена: Адриано в составе молодежной сборной Бразилии выиграл чемпионат Южной Америки. Согласно правилам, любой игрок, принимавший участие в матче (полностью или частично) в официальных соревнованиях любой категории в составе одной сборной не может представлять на международной арене другую.

Ко всему прочему, бразилец был серьезно обеспокоен ситуацией, возникшей на Украине в 2014 году, когда в ходе военного конфликта на юго-востоке страны пострадал домашний стадион «Шахтера» «Донбасс Арена».

На данный момент на стадионе проводятся восстановительные работы. В частности, к концу мая 2018 года был полностью восстановлен газон.

«Да, я был намерен получить украинский паспорт. Этот вопрос пока открыт, но все зависит от ситуации на Украине. Если все успокоится, то это, конечно, произойдет», — говорил Адриано в беседе с украинскими журналистами.

Примечательно, что в недавнем интервью нападающий признался, что на самом деле не рассматривал всерьез возможность выступить за сборную Украины.

«Ничего там серьезного не было. Кто-то пошутил, все восприняли это буквально и стали раздувать. Ничего такого не было», — заявил бразилец.

На данный момент 31-летний игрок готовится к новому сезону в составе «Спартака». За неполные два года, проведенные в московском клубе, Адриано стал чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны вместе с красно-белыми.