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Назван лучший гол ЧМ-2018
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Гол француза Павара в ворота Аргентины признан лучшим на ЧМ-2018 

RT на русском 13 часов назад
Фото: Reuters
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила итоги голосования болельщиков за лучший гол чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
Как сообщает пресс-служба организации, лучшим за время турнира признал гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота национальной команды Аргентины в матче 1/8 финала.
Матч завершился победой французов со счетом 4:3. Впоследствии сборная Франции завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира, обыграв в финале Хорватию.
Ранее ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков.
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