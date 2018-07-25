Назван лучший гол ЧМ-2018

Гол француза Павара в ворота Аргентины признан лучшим на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила итоги голосования болельщиков за лучший гол чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Как сообщает пресс-служба организации, лучшим за время турнира признал гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота национальной команды Аргентины в матче 1/8 финала.

Матч завершился победой французов со счетом 4:3. Впоследствии сборная Франции завоевала второй в своей истории титул чемпионов мира, обыграв в финале Хорватию.

Ранее ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков.