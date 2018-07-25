Определена дальнейшая судьба Головина

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Бэйл отменил свадьбу из-за проблем невесты с её вышедшим из тюрьмы отцом

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Луис Адриано: благодарен Украине за то, что она сделала меня тем, кто я есть