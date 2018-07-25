Определена дальнейшая судьба Головина

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал о некоторых деталях предстоящего трансфера полузащитника ЦСКА Александра Головина.
«Думаю, что мы предложили условия лучше, чем наши конкуренты, но точную сумму сделки я вам не могу назвать. Мы заплатили за Александра гораздо больше, чем думали отдать до чемпионата мира. Несмотря на то, что мы платим очень высокую трансферную стоимость, мы полагаем, что сделали правильную сделку. Мы очень хотим и надеемся запустить талантливого российского футболиста на уровень европейского и мирового футбола. Срок контракта на 5 лет подтверждает наше доверие. При таком уровне инвестиций это стандартный срок», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
Ранее «Чемпионату» стало известно, что Головин 26 июля подпишет контракт с «Монако», после того как пройдёт медосмотр.