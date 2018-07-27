Два футболиста сборной России могут покинуть «Рубин» 

Казанский «Рубин» планирует расстаться сразу с двумя защитниками сборной России — Федором Кудряшовым и Владимиром Гранатом. На данный момент клуб из столицы Татарстана ведет переговоры о трансфере игроков. Информацию об этом подтвердил главный тренер команды Курбан Бердыев в интервью «БИЗНЕС Online».
Продажа футболистов связана с тяжелой финансовой ситуацией в «Рубине» и необходимостью соблюдения правил финансового фэйр-плей. О том, в какие именно клубы могут перейти Гранат и Кудряшов, источник не сообщает.
Напомним, оба игрока были в составе сборной России на минувшем чемпионате мира, где национальная команда смогла дойти до 1/4 финала турнира.
Новости футбола: Ещё один футболист «Зенита» перешёл в «Рубин»