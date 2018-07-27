На Курском вокзале убит болельщик ЦСКА

В ночь на 27 июля на Курском вокзале в Москве произошла массовая драка футбольных болельщиков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в результате драки погиб 30-летний мужчина, еще два человека попали в больницы с серьёзными травмами.

Mash утверждает, что конфликт произошел между фанатами ЦСКА — местными и ехавшими из Санкт-Петербурга на матч в Нижнем Новгороде.

Игра состоится 27 июля в 21:30 по московскому времени. В ходе этой встречи ЦСКА поборется с «Локомотивом» за Суперкубок.