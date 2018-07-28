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Путин вручает награды футболистам
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Путин вручает государственные награды членам сборной России по футболу 

RT на русском 1 час назад
Президент России Владимир Путин поздравляет сборную РФ по футболу с успешным выступлением на домашнем мундиале и вручает спортсменам государственные награды. На чемпионате мира подопечные Станислава Черчесова смогли пробиться в четвертьфинал.
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