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Путин вручает награды футболистам
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Путин вручает государственные награды членам сборной России по футболу
RT на русском
1 час назад
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Президент России
Владимир Путин
поздравляет сборную
РФ
по футболу с успешным выступлением на домашнем мундиале и вручает спортсменам государственные награды. На чемпионате мира подопечные
Станислава Черчесова
смогли пробиться в четвертьфинал.
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