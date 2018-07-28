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Путин наградил Акинфеева за «легендарный пенальти»
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Путин наградил Акинфеева за «легендарный пенальти» 

Рамблер 28 июля 2018
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин, вручая в Кремле государственные награды российской сборной по футболу, заявил, что отбитый капитаном и вратарем команды Игорем Акинфеевым пенальти в матче с Испанией на чемпионате мира по футболу станет «легендой футбола», сообщает ТАСС.
«Заслуженную награду получит капитан сборной России, вратарь Игорь Владимирович Акинфеев. Он не раз спасал ситуацию на поле, сам определял, по сути, исход матча. Момент, когда, а главное — как, на недавнем чемпионате он отбил последний пенальти, думаю, станет легендой и нашего, и мирового футбола», — сказал Путин.
Сборная России выиграла матч с национальной командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу после серии пенальти. Акинфеев в падении смог ногой отбить мяч, направленный футболистом, пробивавшим пенальти.
Российская сборная смогла дойти до четвертьфинала, где проиграла хорватам в серии пенальти.
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