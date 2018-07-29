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«Пока футболист»: что Дзюба думает о политической карьере
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Дзюба ответил на вопрос о возможной политической карьере 

Газета.Ru 29 июля 2018
Фото: РИА Новости
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после победы над «Енисеем» в чемпионате России по футболу отметил, что его команда провела сложный матч, наставник красноярского коллектива Дмитрий Аленичев рассказал, почему его команда пропустила два мяча в концовке встречи, а ставший автором второго гола гостей хавбек Далер Кузяев поделился эмоциями от встречи с Владимиром Путиным.
Санкт-Петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча, которая проходила в Тюмени, завершилась со счетом 2:0.
Игра проходила под полным контролем номинальных гостей, однако долгое время «Зенит» не мог открыть счет. Первый мяч команда из Петербурга забила лишь на 81-й минуте. После рикошета в штрафной соперника Артем Дзюба добил снаряд в пустые ворота.
Спустя несколько минут результат удвоил еще один футболист сборной России и заслуженный мастер спорта Далер Кузяев.
Главный тренер победившей команды Сергей Семак заявил, что поединок против «Енисея» у его команды получился сложным.
Непростой матч, хотя простых и не бывает. В первом тайме не смогли забить и в обороне играли не лучшим образом, пропускали быстрые атаки соперника. Во второй половине исправили ситуацию, и баланс между обороной и атакой стал проявляться лучше.
Присутствовала нервозность из-за того, что долго не могли забить, но легких побед и не бывает. Заменами сумели ускорить и освежить игру. В первом тайме сыграл фактор привыкания к полю, поскольку в Тюмени непростой газон. В целом, заслужили победу, с чем поздравляю футболистов и болельщиков», — отметил Семак.
Также наставник «Зенита» объяснил, почему нападающий Артем Дзюба появился в стартовом составе команды, несмотря на поздний прилет после приема у Владимира Путина и концерта на Манежной площади Москвы.
«Опасений не было за поздний прилет Дзюбы не было. Его выход был обусловлен тем, что он лучше смотрелся на этой позиции и заслуженно сыграл в стартовом составе.
Мы отталкиваемся от того, что кто лучше готов, тот и играет. Те изменения, которые были, связаны также с игрой соперника. В целом, все, кто смотрелся хорошо на тренировках, заслужили место в составе», — объяснил наставник «Зенита».
Также Семак высказался о Тюмени, которая принимала матч из-за неготовности арены в Красноярске.
«Хороший город. Не знаю, чем обусловлен выбор именно этого города в качестве места проведения матча. «Енисей» чуть пораньше приехал, мы чуть позже, так что у них была возможность чуть адаптироваться к полю. Не знаю, сыграло это роль в подготовке или нет. Сегодня были отскоки, много крошки, что сказывалось на работе с мячом, но условия одинаковы для обеих команд», — заключил специалист.
Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев заявил о том, что «Зенит» воспользовался усталостью его подопечных в концовке встречи.
«Поздравляю болельщиков «Енисея» с официальным дебютом в Российской премьер-лиге, а «Зенит» — с заслуженной победой. В первом тайме мне понравилось, как мы играли. Особенно в обороне. Во втором тайме сыграла роль психология футболистов.
Нам пришлось отойти назад и удерживать ничью, а «Зенит» завладел инициативой. В последние 15 минут мы подсели, а соперник этим воспользовался», — отметил Аленичев.
Автор второго мяча в ворота «Енисея» Далер Кузяев рассказал, что произошло в момент гола.
«Помню, что был длинный заброс, Олег Шатов был первый на мяче, скинул мне, я его принял, была возможность ударить, и получилось забить.
Встреча была похожа на поединок прошлогодней давности со «СКА-Хабаровском?. Мне уже все об этом напомнили! Действительно, год назад так же на замену вышел, забил. Но прежде всего рад, потому что одержали победу», — отметил хавбек сборной России.
«Как мне стадион в Тюмени? Нормально, ничего особенного… Единственное — синтетика… Я привык больше на настоящем поле играть, но это небольшая проблема для меня», — отметил игрок сине-бело-голубых.
Кроме того, футболист сборной России рассказал, как проходил прием у президента страны Владимира Путина.
«После церемонии вечером вылетели из Москвы. В отель приехали где-то в час по местному времени.
Не было ли желания пообщаться с президентом России, как это сделал Дзюба? Желание-то было, просто возможности не было», — рассказал Кузяев.
Дзюба отметил первый гол с помощью воинского приветствия. Игрок заявил, что таким образом он теперь будет праздновать все свои забитые мячи.
«Всегда ли я буду так отмечать голы? Наверное. Это моя фишка!» — сказал нападающий.
Также журналисты задали Дзюбе вопрос о возможном приходе в политику.
«Не задумываюсь ли я о политической карьере? Я пока футболист. И теперь очень хочу стать чемпионом России», — заявил игрок сине-бело-голубых.
После этой победы «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Свой следующий матч петербуржцы проведут 4 августа на домашнем стадионе против тульского «Арсенала». «Енисей» 5-го числа сыграет на выезде с грозненским «Ахматом».
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