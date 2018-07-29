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Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
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Черчесов оставил игроков без вина на встрече с Путиным 

Рамблер 3 часа назад
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не позволил футболистам выпить шампанское на церемонии вручения наград в Кремле, сообщает Рен ТВ.
Это произошло после того, как президент Владимир Путин вручил Черчесову орден Александра Невского, а капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича наградили орденами Почета. Кроме того, все игроки национальной команды удостоились почетных грамот президента. После церемонии в зал внесли поднос с бокалами шампанского. Но Черчесов сразу предупредил спортсменов:
«Так, ребята, сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее».
Поэтому в итоге по бокалу шампанского выпили тренер и президент.
Российская сборная смогла дойти до четвертьфинала чемпионата, где проиграла хорватам в серии пенальти. Министерство спорта приняло решение о присвоении званий заслуженных мастеров спорта футболистам российской сборной по футболу после ЧМ-2018.
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