Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не позволил футболистам выпить шампанское на церемонии вручения наград в Кремле, сообщает Рен ТВ.
Это произошло после того, как президент Владимир Путин вручил Черчесову орден Александра Невского, а капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича наградили орденами Почета. Кроме того, все игроки национальной команды удостоились почетных грамот президента. После церемонии в зал внесли поднос с бокалами шампанского. Но Черчесов сразу предупредил спортсменов:
«Так, ребята, сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее».
Поэтому в итоге по бокалу шампанского выпили тренер и президент.
Российская сборная смогла дойти до четвертьфинала чемпионата, где проиграла хорватам в серии пенальти. Министерство спорта приняло решение о присвоении званий заслуженных мастеров спорта футболистам российской сборной по футболу после ЧМ-2018.