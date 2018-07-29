Ещё
В Англии назвали самые ненавистные клубы АПЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Медведева пошла на новое "предательство"
Медведева пошла на новое "предательство"

В Англии назвали самые ненавистные клубы АПЛ 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
В Англии назвали самые ненавистные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт".
Опрос среди болельщиков провело издание The Mirror.
В результате самой ненавистной командой лиги признали "Челси" (68,7%). При этом совсем немного отстал "Манчестер Юнайтед" (68,1%). Далее расположился "Ливерпуль" (52,8%). В пятерку также попали "Вест Хэм" (47,6%) и "Арсенал" (46,2%).
Что касается того, какие клубы нравятся болельщикам, то лидирует "Бернли" (35.8%). Следом идут "Борнмут" (32,9%), "Хаддерсфилд" (30,2%), "Манчестер Сити" (28,3%), "Ньюкасл" (27,1%) и Фулхэм (27,1%).
Ранее сообщалось, что Моуринью считает невозможной покупку еще двух игроков.
Газета.Ru: последние новости
Дзюба предложил Путину сменить коньки на бутсы Дзюба ответил на вопрос о возможной карьере в политике Итальянский агент сделал прогноз на сезон РПЛ
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева пошла на новое «предательство»121
Олимпийскую чемпионку нашли мертвой на острове4
Шарапова показала интимное фото34
Губерниев поспорил с олимпийским чемпионом90
Прославившийся на ЧМ Дзюба восхитил «Зенит»9
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:58
РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов
Футбол
04:09
Медведева пошла на новое «предательство»
Фигурное катание
00:39
Шарапова показала интимное фото
Теннис
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
Награды футболистам раскололи российский спорт
Футбол
01:17
«Ненормально хорош»: все восторгаются голом Шакири
Футбол Статьи
00:23
Черчесов «наказал» сборную на встрече с Путиным
Футбол
02:31
Гамова ответила на травлю в Сети
Волейбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение