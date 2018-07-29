В Англии назвали самые ненавистные клубы АПЛ

В Англии назвали самые ненавистные клубы Английской премьер-лиги (АПЛ), передает "Советский спорт"

Опрос среди болельщиков провело издание The Mirror.

В результате самой ненавистной командой лиги признали "Челси" (68,7%). При этом совсем немного отстал "Манчестер Юнайтед" (68,1%). Далее расположился "Ливерпуль" (52,8%). В пятерку также попали "Вест Хэм" (47,6%) и "Арсенал" (46,2%).

Что касается того, какие клубы нравятся болельщикам, то лидирует "Бернли" (35.8%). Следом идут "Борнмут" (32,9%), "Хаддерсфилд" (30,2%), "Манчестер Сити" (28,3%), "Ньюкасл" (27,1%) и Фулхэм (27,1%).

Ранее сообщалось, что Моуринью считает невозможной покупку еще двух игроков.