«Многим это неприятно»: награды сборной привели к скандалу

Бывший игрок сборной Алдонин прокомментировал критику Гамовой

Экс-капитан сборной России Евгений Алдонин выразил согласие с волейболисткой Екатериной Гамовой , которая раскритиковала присвоение отечественным футболистам званий заслуженных мастеров спорта. Ветеран футбола призвал не ругать самих игроков, а адресовать вопрос спортивным руководителям. Еще более жестко по злободневной теме высказался олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин частично согласился с двукратным олимпийским призером по волейболу Екатериной Гамовой, которая накануне подвергла критике присвоение отечественным футболистам званий заслуженных мастеров спорта страны.

В своем аккаунте в Instagram экс-звезда спорта, а ныне тренер выразила сожаление по поводу соответствующего решения профильного министерства. По мнению Гамовой, «кому-то» для получения звания ЗМС необходимо выиграть чемпионат мира или стать призером Игр, другие же получают аналогичное признание «лишь за выход в 1/4 финала» мундиаля. Такое положение вещей Гамова считает в корне несправедливым.

«Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда!

Свое звание ЗМС я получила после Олимпийских игр в Сиднее — 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я тренировалась все сборы и тоже выходила играть!» — возмущению волейболистки не было предела.

В концовке поста Гамова на всякий случай добавила, что «не имеет претензий к ребятам», а свой вопрос направляет «руководителям российского спорта». В качестве намека, кем же она осталась недовольна больше всего, спортсменка поставила хэштег « Павел Колобков ».

38-летний Алдонин, который сам является заслуженным мастером спорта за победу в розыгрыше Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА в 2005 году, заявил о том, что «не во всем согласен с Гамовой, но может ее понять».

«Она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям российского спорта.

Но согласитесь, что четвертьфинал мундиаля — это прекрасное достижение. С одной стороны, соглашусь с Гамовой, а с другой — понимаю уровень конкуренции в футболе», — высказал свое мнение футболист.

Настрой Гамовой поддержали представители других видов спорта. Например, бывший теннисист Евгений Кафельников остался очень недоволен принятым решением.

«Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», — сказал экс-первая ракетка мира.

Крик души Гамовой нашел отклик и среди ее коллег по цеху. На защиту девушки встал олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский.

«Поддерживаю Екатерину полностью! Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране. Катя не заслужила такого однозначно», — написал он в том же фотоагрегате.

Еще большее удивление Мусэрского вызвали начавшиеся среди болельщиков сравнения футбола и волейбола по части популярности, нагрузки, конкуренции и других аспектов.

«Пост не об этом! Пост о том, что значок заслуженного мастера спорта дается в России за первое-третье места на Олимпиаде и за победу на чемпионате мира. Но никак не за выход в четвертьфинал.

Ребята-футболисты тут ни при чем, еще раз повторю эти слова. Они сыграли хорошо. Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера.

Да, этот значок толком не дает никаких привилегий в жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место…» — констатировал обладатель Кубка мира, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги.

«Спасибо президенту, что согласился присвоить футболистам эти высокие звания. Мы очень давно не выходили в 1/4 финала чемпионата мира, в истории российского футбола такого не было ни разу, — приводит слова политика «СЭ». — Считаю, все сделано правильно. Но не исключаю, что многим спортсменам это может быть неприятно».

Одновременно Лебедев согласился со справедливостью претензий Гамовой.

«Действительно, чтобы получить эти звания в других видах спорта, нужно выиграть либо Олимпийские игры, либо чемпионат мира. Поэтому Гамова права в этом смысле.