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«Многим это неприятно»: награды сборной привели к скандалу
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Бывший игрок сборной Алдонин прокомментировал критику Гамовой 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Экс-капитан сборной России Евгений Алдонин выразил согласие с волейболисткой Екатериной Гамовой, которая раскритиковала присвоение отечественным футболистам званий заслуженных мастеров спорта. Ветеран футбола призвал не ругать самих игроков, а адресовать вопрос спортивным руководителям. Еще более жестко по злободневной теме высказался олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский.
Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин частично согласился с двукратным олимпийским призером по волейболу Екатериной Гамовой, которая накануне подвергла критике присвоение отечественным футболистам званий заслуженных мастеров спорта страны.
В своем аккаунте в Instagram экс-звезда спорта, а ныне тренер выразила сожаление по поводу соответствующего решения профильного министерства. По мнению Гамовой, «кому-то» для получения звания ЗМС необходимо выиграть чемпионат мира или стать призером Игр, другие же получают аналогичное признание «лишь за выход в 1/4 финала» мундиаля. Такое положение вещей Гамова считает в корне несправедливым.
«Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают. За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава, но мы же команда!
Свое звание ЗМС я получила после Олимпийских игр в Сиднее — 2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я тренировалась все сборы и тоже выходила играть!» — возмущению волейболистки не было предела.
В концовке поста Гамова на всякий случай добавила, что «не имеет претензий к ребятам», а свой вопрос направляет «руководителям российского спорта». В качестве намека, кем же она осталась недовольна больше всего, спортсменка поставила хэштег «Павел Колобков».
38-летний Алдонин, который сам является заслуженным мастером спорта за победу в розыгрыше Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА в 2005 году, заявил о том, что «не во всем согласен с Гамовой, но может ее понять».
«Она говорит, что был прецедент, когда не всем игрокам волейбольной сборной дали ЗМС за победу на чемпионате мира. Это вопрос к руководителям российского спорта.
Но согласитесь, что четвертьфинал мундиаля — это прекрасное достижение. С одной стороны, соглашусь с Гамовой, а с другой — понимаю уровень конкуренции в футболе», — высказал свое мнение футболист.
Настрой Гамовой поддержали представители других видов спорта. Например, бывший теннисист Евгений Кафельников остался очень недоволен принятым решением.
«Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет. Выбирали такого президента, вот и пожинайте плоды», — сказал экс-первая ракетка мира.
Крик души Гамовой нашел отклик и среди ее коллег по цеху. На защиту девушки встал олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский.
«Поддерживаю Екатерину полностью! Удивлен, читая комментарии, как люди поливают грязью человека, столько вложившего в развитие спорта в своей стране. Катя не заслужила такого однозначно», — написал он в том же фотоагрегате.
Еще большее удивление Мусэрского вызвали начавшиеся среди болельщиков сравнения футбола и волейбола по части популярности, нагрузки, конкуренции и других аспектов.
«Пост не об этом! Пост о том, что значок заслуженного мастера спорта дается в России за первое-третье места на Олимпиаде и за победу на чемпионате мира. Но никак не за выход в четвертьфинал.
Ребята-футболисты тут ни при чем, еще раз повторю эти слова. Они сыграли хорошо. Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера.
Да, этот значок толком не дает никаких привилегий в жизни, но это высшая награда в спорте, и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за восьмое место…» — констатировал обладатель Кубка мира, чемпион Европы и двукратный победитель Мировой лиги.
За подопечных Станислава Черчесова вступился вице-спикер Госдумы и член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев. Результат россиян на ЧМ-2018 он назвал «подвигом», за который они «заслуживают самой высокой награды, какая только может быть».
«Спасибо президенту, что согласился присвоить футболистам эти высокие звания. Мы очень давно не выходили в 1/4 финала чемпионата мира, в истории российского футбола такого не было ни разу, — приводит слова политика «СЭ». — Считаю, все сделано правильно. Но не исключаю, что многим спортсменам это может быть неприятно».
Одновременно Лебедев согласился со справедливостью претензий Гамовой.
«Действительно, чтобы получить эти звания в других видах спорта, нужно выиграть либо Олимпийские игры, либо чемпионат мира. Поэтому Гамова права в этом смысле.
Но с другой стороны — в других видах спорта, кроме футбола, мы периодически получаем награды и выигрываем соревнования. В футболе такое происходит не часто», — заключил Лебедев.
После посещения министерства спорта в субботу сборная России побывала в Кремле, где встретилась с Владимиром Путиным. Президент страны наградил Черчесова орденом Александра Невского, капитану команду Игорю Акинфееву и рекордсмену по проведенным матчам Сергею Игнашевичу вручил ордена Почета, а остальным футболистам и тренерам — почетные грамоты.
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