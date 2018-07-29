Как ЧМ привлёк болельщиков на трибуны стадионов

Как чемпионат мира привлёк болельщиков на трибуны стадионов

Стартовые матчи первого тура российской Премьер-лиги собрали на стадионах около 70 тысяч зрителей. На игру в Ростове-на-Дону между «Ростовом» и «Ахматом» собралось почти 30 тысяч, а на «Открытие-Арене» в Москве — больше 36. При этом все встречи прошли на стадионах, которые совсем недавно принимали чемпионат мира.

«Стадионы, которые построили в России — это что-то»

Чемпионат мира по футболу завершился, однако болельщики продолжают с удовольствием ходить на стадионы. Стартовавшее тремя матчами первенство страны собрало на трибунах 70 тысяч зрителей. Все игры прошли на аренах, которые совсем недавно принимали мундиаль.

Пожалуй, наибольшее удивление вызвала высокая посещаемость встречи в Ростове-на-Дону, где «Ростов» принимал «Ахмат». Казалось, не слишком громкая вывеска не привлечёт на трибуны большое количество болельщиков, однако в итоге были обмануты самые смелые ожидания. На «Ростов-Арене» собралось почти 30 тысяч болельщиков — 27 975.

Достаточно сказать, что в прошлом сезоне на матчи команды на старом «Олимпе-2» не собиралось и 14 тысяч, хотя арена вмещает 15, однако переезд на новый стадион незамедлительно привёл к всплеску посещаемости.

Существовала вероятность, что «Ростов» не будет проводить матчи на построенной специально к ЧМ новой арене из-за слишком высокой арендной платы. В результате регион помог клубу решить эту проблему.

«В настоящее время достигнута договорённость об использовании «Ростов-Арены» в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича Голубева за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба «Ростов», — цитирует президента клуба Арташеса Арутюнянца сайт жёлто-синих.

Остались в восторге от нового стадиона даже соперники, наставник «Ахмата» Игорь Ледяхов с трудом подбирал слова после игры на новой арене.

«Великолепно. Стадионы, которые в России построили, это что-то. Публика тут доброжелательная и умеет болеть. Я это знаю, так как немало лет провёл в Ростове. Было приятно здесь играть», — приводит слова Ледяхова пресс-служба грозненского клуба.

36 тысяч на «Спартак»

Но больше всего болельщиков в субботу собралось в Москве на «Открытие-Арене». За первой игрой «Спартака» в новом сезоне с трибун наблюдали 36 672 человека. Достаточно сказать, что за весь прошлый сезон домашний стадион красно-белых собрал большую аудиторию лишь трижды, и то речь шла о встречах с принципиальными соперниками (ЦСКА, «Зенитом» , «Динамо»).

На этот раз люди с удовольствием пришли даже на игру со скромным «Оренбургом», который только вернулся из ФНЛ. Не отпугнула болельщиков и непогода — на протяжении всего матча в столице шёл проливной дождь.

Впрочем, удивляться высокой посещаемости матчей «Спартака» не стоит, ведь красно-белых не зря называют «народной командой». В прошлом сезоне даже в самые неудачные для подопечных Массимо Карерры отрезки меньше 20 тысяч на них не ходило. Погода тоже не становилась препятствием для болельщиков. Так, декабрьский матч с ЦСКА собрал на «Открытие-Арене» 44 тысячи зрителя, а ноябрьский с «Зенитом» — 41.

Тем не менее, 36 тысяч на игре с «Оренбургом» — великолепный показатель, который во многом обеспечен прошедшим в стране чемпионатом мира. Многие болельщики хотели воочию увидеть стадион, в чаше которого совсем недавно Лионель Месси не реализовал пенальти.

Весьма приличную аудиторию собрала даже субботняя игра с наиболее скромной вывеской — в Екатеринбурге встретились местный «Урал» и «Анжи». На трибунах нового стадиона, несмотря на дачный сезон, собралось более 15 тысяч зрителей. Данный показатель выглядит не очень внушительно, если не вспоминать, что в прошлом сезоне средняя посещаемость матчей команды на старой «СКБ-Банк Арене» составляла всего 4 653 зрителя. А вот на новый стадион болельщик пошёл с удовольствием, тем более Екатеринбург с его миллионным населением обладает огромным футбольным потенциалом.

При этом в городе расчётливо подошли к доставшемуся футбольному хозяйству. Так, вместимость прошедшей серьёзную реконструкцию «Екатеринбург-Арены» собираются понизить. Сделают это за счёт демонтажа трибун за воротами, которые специально были собраны под матчи чемпионата мира. Очевидно, что «Уралу» хватит и тех мест, которые изначально закладывались в проект объекта.

Аншлаг на Олимп Суперкубок Рос­сии по футболу и интерес к ФНЛ

Приличную посещаемость демонстрируют и другие арены, на которых совсем недавно проводились матчи чемпионата мира. Стадион в Нижнем Новгороде в пятницу принял матч за Олимп Суперкубок Рос­сии по футболу между «Локомотивом» и ЦСКА. Многие опасались, что поклонники столичных команд попросту не доберутся до города, и на трибунах окажется немало свободных мест.

В итоге действительность превзошла все самые смелые ожидания. Арена «Нижний Новгород» собрала аншлаг — 43 319 зрителей. Однако не обошлось без накладок. Так, очень быстро в торговых точках стадиона закончилась вода, и это при 30-градусной жаре. В результате людям приходилось страдать от жажды. На чемпионате мира такое было сложно себе представить. Руководству российского футбола следует сделать всё, чтобы подобные ситуации не повторялись, ведь люди, на волне чемпионата мира выбравшие поход на стадион, в следующий раз могут отправиться в другие места.

Если высокая посещаемость матча за Олимп Суперкубок Рос­сии в целом удивляет не сильно, поскольку между собой встречались две сильнейших команды страны, то интерес зрителей к матчам подэлитной ФНЛ по-хорошему шокирует.

На игру того же «Нижнего Новгорода» с «Тюменью» собралось 18 тысяч зрителей. А на встречу «Мордовии» с «Нижним Новгородом» в Саранске, который также принимал матчи ЧМ, пришло более 26 тысяч зрителей. Даже в Калининграде игру между скромными «Балтикой» и «Тамбовом» посетили 10 тысяч болельщиков. В прошлом сезоне до введения в строй новых стадионов такую посещаемость в ФНЛ представить себе было невозможно. Тогда даже поединки выигравшего турнир «Оренбурга» собирали в среднем около трёх тысяч.