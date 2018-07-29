РФС вмешался в конфликт после награждения футболистов

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ), вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Прядкин высказал свое мнение в споре о том, нужно было ли давать звания заслуженных мастеров спорта футболистам российской сборной по футболу после ЧМ-2018, сообщает ТАСС

Он отметил, что футбол и другие виды спорта в плане интереса со стороны общественности несопоставимы.

«Не хочу обижать другие вида спорта, но тот результат, который достигла команда на чемпионате мира, повлиял на всю страну, он действительно выдающийся, сборной впервые в истории России удалось выйти в плей-офф турнира. Думаю, именно на это и обратили внимание в Министерстве спорта и администрации президента», — считает Прядкин.

Ранее президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды российской сборной по футболу. Тренер Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, капитана команды Игоря Акинфеева и защитника Сергея Игнашевича наградили орденами Почета, а министерство спорта приняло решение о присвоении званий заслуженных мастеров спорта футболистам сборной.

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала решение Министерства спорта. С ней согласились и другие российские спортсмены. По мнению Гамовой, чиновники обесценивают звание заслуженных мастеров спорта, так как выход российских футболистов в четвертьфинал чемпионата мира является недостаточным для получения звания заслуженного мастера спорта.