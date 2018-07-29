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«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов
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Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных присвоением футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта. Вместе с тем у подопечных Станислава Черчесова нашлись и неожиданные защитники.
Звезды фигурного катания присоединились к все расширяющемуся хору российских спортсменов, рассерженных решением министерства спорта о присвоении футболистам сборной России почетных званий. Представители других видов возмущены, что в их епархиях статус заслуженного мастера спорта можно получить только за победу на чемпионате мира или ввиду попадания в призовую тройку на Олимпиаде. Однако игроков команды Станислава Черчесова наградили «всего лишь» за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 — поэтому гневным комментариям «обиженных» коллег по цеху уже буквально нет числа.
Одной из первых по данному поводу высказалась знаменитая в прошлом волейболистка Екатерина Гамова. К ней примкнули экс-теннисист Евгений Кафельников и волейболист Дмитрий Мусэрский, который даже вступил в перепалку в социальных сетях с телекомментатором Дмитрием Губерниевым.
Мусэрскому не понравилось, что на спортивном празднике на Манежной площади, куда были приглашены и волейболисты, и футболисты, все якобы было подчинено комфорту последних.
Спортсмен считает неправильным такое отношение к команде, недавно выигравшей Лигу наций.
«Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли, — написал Мусэрский. — Мы же проторчали там 3 часа — с начала концерта до самого закрытия! По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям… Вот отношение к первым местам в волейболе в нашей стране».
Очередным противником резонансного решения о награждении футболистов стал двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, выразивший солидарность с Гамовой, пусть и с оговорками.
«Отчасти Гамова права, но мы уже привыкли, что звание в футболе присуждается немного по другим критериям, — приводит слова фигуриста «СЭ». — Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами ЧМ-2018.
Если министр спорта решил присвоить, значит, нашел нужным сделать это. У него есть на это законные полномочия».
Однозначно на стороне Гамовой, Транькова и компании выступила известный тренер Татьяна Тарасова.
«Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов — большая радость, но ко вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения», — сказала специалист.
По словам Тарасовой, «нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград».
«Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания. Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады», — подытожила специалист.
Активно продолжают обсуждать ситуацию и волейболисты. Так, скандально известный игрок Алексей Спиридонов считает, что несправедливо давать звание за победы над сборными Саудовской Аравии и Египта.
«Я выиграл чемпионат Европы, пару Мировых лиг, пару Лиг чемпионов и где мой ЗМС? А тут обыграли арабов и на тебе значок», — написал Спиридонов в «твиттере».
Впрочем, среди представителей дисциплины нашлись и те, кто занял сторону футболистов. Бывший главный тренер российской сборной по волейболу Геннадий Шипулин убежден, что команда Черчесова на ЧМ-2018 «совершила большой подвиг».
«Они уважать себя заставили, эмоции вызвали… У нас не было футбола, публика не привыкла к таким хорошим выступлениям, — заключил наставник. — Получилось настоящее озарение — мы привыкли хаять футболистов, а они доказали обратное. Их надо было поощрить. И президент страны отметил, и со спортивной точки зрения необходимо это сделать. Люди заслужили звания ЗМС! При всем уважении ко всем видам спорта, футбол собрал такую аудиторию! Всю Россию заставил волноваться с утра до ночи и прильнуть к экранам!
Есть особые, экстраординарные случаи, так нужно рассматривать эти победы. То, что футболисты сделали для страны, для пересмотрения отношения к спорту, — дорогого стоит.
Одно дело играть в домино, шашки, волейбол или еще во что-то, но футбол — настолько ярко выраженный вид, он сплотил массы, всю страну. Ничего страшного в том, что футболисты получили ЗМС нет».
После посещения министерства спорта в субботу сборная России побывала в Кремле, где встретилась с Владимиром Путиным. Президент страны наградил Черчесова орденом Александра Невского, капитану команду Игорю Акинфееву и рекордсмену по проведенным матчам Сергею Игнашевичу вручил Ордена Почета, а остальным футболистам и тренерам — почетные грамоты.
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