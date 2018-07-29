«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов

Еще один олимпийский чемпион поддержал Гамову

Звезды фигурного катания присоединились к все расширяющемуся хору российских спортсменов, рассерженных решением министерства спорта о присвоении футболистам сборной России почетных званий. Представители других видов возмущены, что в их епархиях статус заслуженного мастера спорта можно получить только за победу на чемпионате мира или ввиду попадания в призовую тройку на Олимпиаде. Однако игроков команды Станислава Черчесова наградили «всего лишь» за выход в четвертьфинал ЧМ-2018 — поэтому гневным комментариям «обиженных» коллег по цеху уже буквально нет числа.

Мусэрскому не понравилось, что на спортивном празднике на Манежной площади, куда были приглашены и волейболисты, и футболисты, все якобы было подчинено комфорту последних.

Спортсмен считает неправильным такое отношение к команде, недавно выигравшей Лигу наций.

«Все было построено вокруг футболистов, которые приехали на 20 минут и потом куда-то исчезли, — написал Мусэрский. — Мы же проторчали там 3 часа — с начала концерта до самого закрытия! По итогу никого из игроков даже не объявили и не дали возможность обратиться с речью к зрителям… Вот отношение к первым местам в волейболе в нашей стране».

Очередным противником резонансного решения о награждении футболистов стал двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков, выразивший солидарность с Гамовой, пусть и с оговорками.

«Отчасти Гамова права, но мы уже привыкли, что звание в футболе присуждается немного по другим критериям, — приводит слова фигуриста «СЭ». — Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами ЧМ-2018.

Если министр спорта решил присвоить, значит, нашел нужным сделать это. У него есть на это законные полномочия».

Однозначно на стороне Гамовой, Транькова и компании выступила известный тренер Татьяна Тарасова.

«Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов — большая радость, но ко вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения», — сказала специалист.

По словам Тарасовой, «нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград».

«Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания. Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады», — подытожила специалист.

«Я выиграл чемпионат Европы, пару Мировых лиг, пару Лиг чемпионов и где мой ЗМС? А тут обыграли арабов и на тебе значок», — написал Спиридонов в «твиттере».

Впрочем, среди представителей дисциплины нашлись и те, кто занял сторону футболистов. Бывший главный тренер российской сборной по волейболу Геннадий Шипулин убежден, что команда Черчесова на ЧМ-2018 «совершила большой подвиг».

«Они уважать себя заставили, эмоции вызвали… У нас не было футбола, публика не привыкла к таким хорошим выступлениям, — заключил наставник. — Получилось настоящее озарение — мы привыкли хаять футболистов, а они доказали обратное. Их надо было поощрить. И президент страны отметил, и со спортивной точки зрения необходимо это сделать. Люди заслужили звания ЗМС! При всем уважении ко всем видам спорта, футбол собрал такую аудиторию! Всю Россию заставил волноваться с утра до ночи и прильнуть к экранам!

Есть особые, экстраординарные случаи, так нужно рассматривать эти победы. То, что футболисты сделали для страны, для пересмотрения отношения к спорту, — дорогого стоит.

Одно дело играть в домино, шашки, волейбол или еще во что-то, но футбол — настолько ярко выраженный вид, он сплотил массы, всю страну. Ничего страшного в том, что футболисты получили ЗМС нет».