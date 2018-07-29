Аленичев: я не расстроен результатом матча с «Зенитом»

Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Несмотря на поражение, я ничуть не расстроен этим, благодарен своим ребятам за самоотдачу», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Специалист отметил, что не планирует ничего кардинально менять в игре своей команды, которая, по его мнению, находится на правильном пути.

«Поздравляю «Зенит» с победой, будем двигаться дальше», — добавил Аленичев.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Енисей» в первом туре РПЛ.