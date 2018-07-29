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Аленичев: я не расстроен результатом матча с «Зенитом»
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Аленичев: я не расстроен результатом матча с «Зенитом» 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Главный тренер красноярского «Енисея» Дмитрий Аленичев прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Несмотря на поражение, я ничуть не расстроен этим, благодарен своим ребятам за самоотдачу», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
Специалист отметил, что не планирует ничего кардинально менять в игре своей команды, которая, по его мнению, находится на правильном пути.
«Поздравляю «Зенит» с победой, будем двигаться дальше», — добавил Аленичев.
Ранее сообщалось, что гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Енисей» в первом туре РПЛ.
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