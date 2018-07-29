Бердыев высказался о критике в адрес Смолова 

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев перед матчем первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» поделился мнением о критике в адрес нападающего соперников Фёдора Смолова.
«Сердар Азмун находится в неплохом состоянии, он уже отошёл от чемпионата мира. Негативно отношусь к критике в адрес Фёдора Смолова, его нужно поддержать. Надеюсь, оба форварда доставят удовольствие своей игрой в матче», — приводит слова Бердыева «Матч ТВ».
Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что после ЧМ-2018 Смолов не сможет перейти в европейский клуб.