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Смолов пережил новый позор
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Смолов пережил новый позор после провала на ЧМ-2018 

Дни.ру 6 часов назад
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов снова разочаровал болельщиков. Его ошибка стоила команде поражения в матче с "Рубином".
Форвард краснодарцев при счете 1:1 подал неточный пас. На 37-й минуте встречи Федор Смолов принял мяч в центре поля и передал его защитникам. Однако передачу перехватил нападающий "Рубина" Сердар Азмун. Он выскочил один на один, обыграл голкипера и оформил дубль. Этот мяч стал для "Рубина" победным.
>> Смолов извинился перед сборной России
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов принял участие в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. 28-летний футболист провел на поле всю игру и отметился голом. Однако позже перечеркнул свое же достижение грубой ошибкой.
Как пишет "Чемпионат", для Смолова этот матч стал 100-м официальным в составе команды. На его счету 74 игры в первенстве России, 4 — в национальном Кубке и 22 — в Лиге Европы.
Выступая за краснодарскую команду, Федор забил 64 мяча, причем 10 из них — с пенальти. А вот в составе сборной с пенальти Смолову не везло. Напомним, что сборная России в четвертьфинальном матче уступила команде Хорватии. Судьба игры решалась в серии послематчевых пенальти. Федор Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Россияне проиграл со счетом 3:4. Как отметили эксперты и коллеги Смолова, первый пенальти в серии имеет важное психологическое значение для настроя команды.
Футболист принес извинения после игры как игрокам сборной, так и болельщикам. Коллеги Смолова, кажется поняли — отметили, что такая неудача может случиться с каждым. А вот фанаты в покаяние Федора не особо поверили. На их отношение повлияли еще и сообщения с Лазурного берега Франции, где Смолов отдыхал после трудов на ЧМ-2018 в обществе самых дорогих вин.
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