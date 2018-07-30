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Песков не поверил в сборную и потерял много денег
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Песков не поверил в сборную и потерял много денег 

Рамблер 4 часа назад
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проспорил «много денег» режиссеру Тиграну Кеосаяну накануне матча сборных России и Испании.
«Я своему товарищу Тиграну Кеосаяну проспорил много денег. Накануне матча с испанцами. Я поставил на Испанию. Кстати, долг я ему еще не отдал», — признался Песков в эфире «Авторадио».
>> Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт
Песков обратился к Кеосаяну в радиоэфире и пообещал вернуть долг.
Накануне в Минспорта приняли решение присвоить членам сборной России по футболу звания заслуженных мастеров спорта за выход в ¼ финала чемпионата мира. Это решение раскритиковала волейболистка Екатерина Гамова, по мнению которой выход в ¼ ЧМ — недостаточно высокое достижение для присвоения почетного звания.
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