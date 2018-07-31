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Стала известна стоимость аренды «Фишта»
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В ФК «Сочи» рассказали, в какую сумму обойдётся клубу аренда стадиона «Фишт» 

RT на русском 31 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал в какую сумму обойдётся клубу аренда стадиона «Фишт».
«Ценообразование корректируется, договорённость уже есть, подпишем договор на днях. На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть», — приводит слова Рубашко ТАСС.
Он отметил, что следующий домашний матч в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Сочи» планирует провести уже на новой арене.
«Сейчас работаем, делаем всё с нашей стороны совместно с регионом. Мы должны его забрендировать, потому что было демонтировано много объектов, привести газон в порядок — думаю, через 10-14 дней он как раз будет готов», — добавил функционер.
ФК «Сочи» провёл первые домашние игры ФНЛ на Центральном стадионе имени Славы Метревели. Следующая домашняя игра намечена на 18 августа против «Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что клуб ФНЛ „Нижний Новгород“ арендовал стадион ЧМ-2018 на сезон.
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