Зависть мастеров: награды раскололи российский спорт

Зависть мастеров: как награды раскололи российский спорт

Советская система поощрения спортсменов и артистов государственными званиями, оставшаяся в России, продолжает порождать скандалы на пустом месте. В частности, не всем спортсменам понравилось вручение футболистам сборной России по футболу 28 июля званий заслуженных мастеров спорта за выход в четвертьфинал и официальное восьмое место на чемпионате мира по футболу.

Под огнем критики пользователей социальных сетей оказалась лучшая российская волейболистка последних десятилетий, серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова. Она написала в своем Instagram: «Кому-то чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта) нужно выиграть Чемпионат Мира или стать призером Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают!». При этом Гамову подчеркнула, что не имеет претензий к самим футболистам сборной России.

Гамову поддержал олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников: «Слова Екатерины Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня нет никаких орденов». Так он отреагировал на вручение государственных наград двум российским футболистам — Игорю Акинфееву и Сергею Игнашевичу, а также главному тренеру сборной Станиславу Черчесову. Но если присвоение орденов и медалей — исключительная прероргатива главы государства, то звания заслуженных мастеров спорта, как слову, заслуженных и народных артистов, присваиваются по конкретным прописанным критериям. И, конечно, если говорить о чисто спортивных критериях, хотя восьмое место — лучший результат сборной России на чемпионатах мира по футболу, но это даже далеко до третьего, не говоря уже о победе.

Тем не менее на Екатерину Гамову обрушилась критика со стороны пользователей. В частности, ей напомнили о дорогих подарках, которые получают победители крупных спортивных соревнований. «Машины и квартиры олимпийцы получают не от государства, а спонсоров, чтоб вы знали и не переживали так. „Зависти в моем посте нет, лишь недоумение!“ — написала она в ответ.

С одной стороны, даже по формальным критериям российским футболистам можно было вручать звание заслуженных мастеров спорта. В положении об этом звании, кроме побед и призовых мест на чемпионатах мира, Европы и Олимпиадах, значатся также вклад в развитие спорта и повышение престижа страны.

Для повышения престижа страны сборная России по футболу на чемпионате мира точно сделала не меньше, чем дипломаты за долгие годы.

При этом, в отличие от актеров, которые могут стать не только заслуженными, но и народными артистами, у спортсменов нет звания „народных“. Хотя наши футболисты стали именно народными любимцами. Ставший, пожалуй, главным кумиром далеких от футбола россиян во время мундиаля нападающий сборной и питерского „Зенита“ Артем Дзюба так описал это народное признание: „Мне запомнилось, как бабушка, лет, наверное, 90 с чем-то, подошла ко мне и сказала: „Дзюбочка, милок, это ты?“ Я ей: „Вы мне?“ Она говорит: „Смотрела, переживала вместе с своим дедом. Ты — замечательный. Все ребята — молодцы!“ Это было очень круто“.

С другой стороны, не имеющие таких званий или даже имеющие их представители других видов спорта, добившиеся гораздо более значимых спортивных успехов, чем наши футболисты, тоже имеют право расстраиваться. Тех же российских волейболисток за восьмое место на чемпионате мира награждали бы не званиями, а резкой критикой за провал.

Но тут надо учитывать еще и уровень развития каждого конкретного вида спорта в стране, и уровень конкуренции в этих видах спорта. Плюс популярность — понятно, что волейбол не сравнится в России по степени народной любви с футболом и особенно хоккеем.

Но звания заслуженных мастеров спорта, заслуженных и народных артистов страны и отдельных регионов, заслуженных работников культуры — это еще и некоторые формальные льготы. Причем зачастую истинно народные и заслуженные артисты (с артистами это явно бывает чаще, чем со спортсменами, потому что кино и театр более субъективны, чем спорт) не получают официальных званий. Что сказывается на их материальном положении, но не влияет на любовь публики. Бывает и наоборот — есть большое количество откровенно „номенклатурных“ народных и заслуженных артистов.

Возможно, стоит вовсе отказаться от этих званий. Есть всем хорошо понятное, но не имеющее никакого официального статуса „звание“ звезды спорта или искусства.

Есть объективная и субъективная популярность отдельных спортсменов и артистов (кстати, не всегда связанная с их достижениями в своей профессии — вряд ли даже самые оголтелые фаната той же Ольги Бузовой назовут ее выдающейся певицей, а по количеству подписчиков в соцсетях она не имеет себе равных в русском „шоубизе“).

Есть возможность государства награждать орденами и медалями прославивших страну атлетов и мастеров культуры. Никакой специальной славы звание заслуженного мастера спорта и народного артиста не дает. А коллег по профессии может огорчить. Иногда у этой зависти есть и вполне рациональные основания.

Однако футболисты сборной России по футболу, даже если им и не дали бы званий заслуженных мастеров спорта, возможно, впервые в жизни испытали, какой мощный заряд народной любви и популярности может дать хорошо сделанная работа в матчах с заведомо более сильными по рейтингу соперниками. Радость от того, что ты прекрасно сделал свою работу и получил народное признание, точно перекрывает любые титулы и звания. А с тем, что российские футболисты стали заслуженно стали „народными мастерами“ спорта, не поспоришь. Как и с тем, что после любого громкого поражения народное мнение может моментально смениться на прямо противоположное. Ничего не поделаешь — такая профессия.