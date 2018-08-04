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Игрок сборной Украины «попался» на отдыхе в Крыму
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Бывший капитан сборной Украины «попался» на отдыхе в Крыму 

Lenta.ru 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук попал в центр внимания украинских СМИ после отдыха в Крыму. Первыми об этом сообщило издание «Крым. Реалии».
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Журналисты отметили, что бывший защитник украинской сборной дважды пересекал административную границу с «аннексированным» Крымом — 4 и 18 июня. Отмечалось, что Шевчук отказался беседовать с представителями СМИ.
В Twitter-аккаунте портала Tribuna.ua спросили своих читателей, как они относятся к поступку 39-летнего Шевчука. Один из них назвал бывшего футболиста «предателем». Пользователь Анна Украина предложила в таких случаях не пускать назад. В издании Replyua в свою очередь отмечают, что бывший футболист отдыхает на «оккупированной» территории как ни в чем не бывало.
Шевчук провел в составе сборной Украины 54 матча. Защитник неоднократно выводил партнеров на поле с капитанской повязкой.
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