Игрок сборной Украины «попался» на отдыхе в Крыму

Бывший капитан сборной Украины «попался» на отдыхе в Крыму

Бывший защитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук попал в центр внимания украинских СМИ после отдыха в Крыму. Первыми об этом сообщило издание «Крым. Реалии».

Журналисты отметили, что бывший защитник украинской сборной дважды пересекал административную границу с «аннексированным» Крымом — 4 и 18 июня. Отмечалось, что Шевчук отказался беседовать с представителями СМИ.

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Как относитесь к такому?https://t.co/DD9F2D3alQ— Tribuna.com Украина (@tribunaua) August 4, 2018 В Twitter-аккаунте портала Tribuna.ua спросили своих читателей, как они относятся к поступку 39-летнего Шевчука. Один из них назвал бывшего футболиста «предателем». Пользователь Анна Украина предложила в таких случаях не пускать назад. В издании Replyua в свою очередь отмечают, что бывший футболист отдыхает на «оккупированной» территории как ни в чем не бывало.

Шевчук провел в составе сборной Украины 54 матча. Защитник неоднократно выводил партнеров на поле с капитанской повязкой.