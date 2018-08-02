Смолов успел сделать селфи на месте ДТП

Ещё про Смолова: Форвард сделал селфи на месте ДТП

Форвард сборной России и «Краснодара» Фёдор Смолов после аварии не успел вызвать кортеж ГИБДД , но сделал селфи с поклонником. Вот, что значит уважение к фанатам. После памятного снимкам футболиста с места происшествия увёз товарищ.

Ранее News.ru писал о том, что в ночь на 1 августа Смолов на большой скорости врезался в металлическую изгородь на своём BMW M5 First Edition, стоимостью 9 млн рублей. Инцидент произошёл в центре Краснодара. После игрок сам явился в полицию с повинной, рассказал о всех нюансах аварии, а также пообещал восстановить сломанную изгородь.

В настоящее время Смолов ожидает суда, так как покинул место ДТП, не дождавшись прибытия ГИБДД. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, ему грозит 15 суток ареста. Кроме того, форварда могут лишить водительских прав.