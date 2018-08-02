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Отец Смолова отреагировал на ДТП с участием сына
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Отец Смолова прокомментировал ДТП с участием сына 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Отец нападающего сборной России и "Краснодара" Федора Смолова Михаил прокомментировал ДТП с участием сына, которое произошло в Краснодаре.
"Не справился с давлением на турнире, и, как следствие, все остальное… Авария — это конечная точка", — приводит слова отца "Пятый канал".
ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре. Водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.
Отмечается, что футболист не вызвал сотрудников полиции и покинул место аварии.
Ранее вице-спикер Госдумы поделился мнением об ответственности Смолова перед законом.
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