Отец Смолова отреагировал на ДТП с участием сына

Отец Смолова прокомментировал ДТП с участием сына

Отец нападающего сборной России и "Краснодара" Федора Смолова Михаил прокомментировал ДТП с участием сына, которое произошло в Краснодаре.

"Не справился с давлением на турнире, и, как следствие, все остальное… Авария — это конечная точка", — приводит слова отца "Пятый канал".

ДТП с участием Смолова произошло в ночь на 1 августа на улице Ставропольской в районе пересечения с улицей Вишняковой в Краснодаре. Водитель не справился с управлением и врезался в несколько секций дорожного ограждения. В результате автомобиль, стоимость которого оценивается почти в 9 млн рублей, был серьезно поврежден.

Отмечается, что футболист не вызвал сотрудников полиции и покинул место аварии.