Европа против: «Спартак» и «Зенит» узнали соперников

6 августа состоялась последняя жеребьевка квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы. Претендующие на попадание в основную сетку «Спартак» «Зенит» и «Уфа» узнали всех соперников в отборочных раундах. «Газета.Ru» рассказывает, насколько тяжелым будет путь российских клубов.

«Локомотив», ЦСКА и «Краснодар» начнут свой сезон в еврокубках только осенью с групповых этапов. Московские клубы будут стартовать в Лиге чемпионов, «быки» — в Лиге Европы.

«Спартаку», «Зениту» и «Уфе» еще предстоит преодолеть по два квалификационных раунда. Однако все соперники вплоть до возможного группового этапа нашим командам уже известны. Прошедшая 6 августа жеребьевка позволяет проанализировать, насколько легко отечественным командам будет добраться до основной стадии соревнований.

«Зенит». Европа начинается с Белоруссии

Невыход клуба из Санкт-Петербурга в групповой этап Лиги Европы будет полным провалом. Команда Сергея Семака набрала отличный ход в чемпионате страны, возглавив турнирную таблицу после двух туров, теперь сине-бело-голубые обязаны закрепить успех и на континентальном уровне.

В третьем квалификационном раунде «Зенит» встретится с минским «Динамо». Первый матч пройдет 9 августа в Белоруссии, ответный — 16-го числа в России. Обе встречи начнутся в 20.00 по московскому времени.

Дальше сине-бело-голубых будет ждать победитель противостояния между шотландским «Хибернианом» и норвежским «Мольде».

Очевидно, что во всех противостояниях российский клуб будет фаворитом. Однако история знает множество случаев, когда отечественная команда вылетала на ранней стадии от заведомо более слабого соперника. В случае с «Зенитом» самым ярким примерном является поражение от португальского «Насьонала» в 2009 году.

Тем не менее, после того несчастья сине-бело-голубые уже восемь лет подряд играют в весенней части еврокубков. Будем ждать повторения истории и на этот раз.

«Уфа». От Люксембурга к серьезному сопернику

Для «Уфы» европейская кампания уже стартовала. Представляющая столицу Башкирии команда во втором отборочном раунде Лиги Европы встречалась со словенским «Домжале».

Оба поединка завершились вничью — 0:0 и 1:1. Российский клуб прошел дальше лишь за счет гола на чужом поле. Причем решающий мяч был забит за несколько минут до окончания ответного поединка.

В третьем квалификационном раунде «Уфе» должно быть попроще. В соперниках у дебютанта Лиги Европы на этот раз будет люксембургский клуб «Прогрес». Даже в скромном чемпионате карликового государства команда в последний раз становилась победителем в далеком 1981 году.

Первый матч «Уфа» проведет дома 9 августа в 17.00 мск. Ответный — на выезде 14-го числа в 19.00.

Надо признать, что в случае успеха в противостоянии с люксембуржцами, в последнем отборочном раунде «Уфу» ждет серьезный соперник — словенский «Марибор» или шотландский «Рейнджерс».

«Марибор», в отличие от «Домжале» — настоящий гранд словенского футбола, который лишь по нелепой случайности в прошлом сезоне стал только вторым во внутреннем первенстве и оказался вне Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне главного еврокубка «Марибор» дважды встречался с действующим на тот момент чемпионом России московским «Спартаком». И оба раза красно-белые вели по ходу поединка, но упускали победы. Результат обеих встреч — 1:1.

«Рейнджерс» лишний раз представлять не надо. Проблемы шотландского клуба уже позади. «Плюшевые мишки» уже готовы вернуть себе статус местного гранда и достойно представлять страну за рубежом.

«Спартак». На пути к рекорду

В отличие от «Зенита» и «Уфы», красно-белые узнали соперника по еврокубку гораздо раньше.

Из-за того, что УЕФА по-прежнему разводит российские и украинские клубы, победителю противостояния между греческим ПАОКом и «Спартаком» достанется кто-то из пары — «Бенфика» (Португалия) и «Фенербахче» (Турция).

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греков «Спартак» проведет на выезде. Встреча состоится 8 августа в 20.00 мск. Ответный поединок — 14-го числа в 20.30.

Сложно сказать, будут ли красно-белые фаворитами в матче с коллективом из Греции. В предыдущем раунде ПАОК выбил швейцарский «Базель», который в прошлом сезоне выступал в 1/8 финала главного турнира Старого Света.

Тем не менее, если московский клуб преодолеет два отборочных раунда, то Россия впервые в своей истории получит трех участников в групповом этапе Лиги чемпионов.