«На костылях по Монако»: новое несчастье с Головиным

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пока еще не успел дебютировать за новый клуб и уже получил серьезную травму ноги. На данный момент хавбек не может передвигаться самостоятельно: игрок использует костыли и носит на ноге специальный бандаж. По информации СМИ, на восстановление от повреждения уйдет более трех недель.

Полузащитник сборной России по футболу и новичок французского «Монако» Александр Головин получил повреждение на одной из тренировок. Тренировочное поле 22-летний хавбек покинул при помощи врачей.

На данный момент игрок не может передвигаться самостоятельно: на правой ноге он носит специальный бандаж и использует костыли.

В клубе сообщили, что инцидент произошел в игровом моменте.

По информации «Спорт-Экспресс», Головин уже прошел медицинское обследование, которое выявило у новичка «Монако» растяжение связок голеностопа.

Сам Головин заявил, что на восстановление ему понадобится около месяца, однако хирургическое вмешательство не потребуется.

«У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановления займет где-то три-четыре недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов», — цитирует полузащитника сборной России «СЭ».

В своей карьере Головин уже имел проблемы с голеностопом. Так, в октябре 2017 года россиянин надорвал связки голеностопного сустава и выбыл на 1,5 недели.

Головин не смог принять участие в первом матче «Монако» в новом сезоне: «монегаски» в игре за Суперкубок Франции разгромно проиграли «ПСЖ» со счетом 0:4. Россиянин же провел свою первую тренировку за новый клуб только на следующий день, 5 августа.

Примечательно, что дебют Головина за «Монако» был запланирован на 11 августа. Тренерский штаб французского клуба наигрывал 22-летнего российского хавбека на матч первого тура национального первенства с «Нантом».

Таким образом, основываясь на предварительных сроках восстановления, Головин, вероятнее всего, сможет дебютировать за «Монако» не ранее сентября. Ближайший матч запланирован на 2 сентября: «монегаски» дома будут принимать «Марсель».

Напомним, что 22-летний полузащитник сборной России перешел во французский клуб 27 июля за €30 млн, став самым дорогим российским футболистом в истории. В контракте россиянина прописана зарплата в размере €2 млн в год.

Кроме того, переход Головина стал третьим в списке трансферных рекордов «Монако». Ранее в своей истории французский клуб тратил больше средств только на приобретение колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса, перешедшего из «Порту» за €45 млн, а также экс-нападающего мадридского «Атлетико» Радамеля Фалькао. За колумбийского форварда руководство «монегасков» выложило €43 млн До этого Головин выступал за московский ЦСКА, за основной состав которого дебютировал в сентябре 2014 года, выйдя на матч 1/16 финала Кубка России. Тогда армейцы обыграли дзержинский «Химик» со счетом 2:1.

Всего 22-летний полузащитник провел в футболке красно-синих неполные четыре сезона и в 113 матчах сумел отличиться 13 голами.

Особое внимание к себе Головин привлек благодаря выступлению в составе сборной России на чемпионате мира — 2018. На мундиале хавбек принял участие в четырех матчах, в которых забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами.

Вместе с Головиным сборная России добилась наилучшего результата в своей новейшей истории, дойдя до четвертьфинала мирового первенства, где в серии пенальти уступила команде Хорватии.

Объясняя решение приобрести российского хавбека, в «Монако» заявили, что ценят в футболисте трудолюбие, целеустремленность, а также большое желание играть в футбол и талант.