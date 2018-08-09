«И без головы бы сыграл»: какая болезнь преследует «Спартак»

Каррера: При счете 2:0 показалось, что все слишком легко

Московский «Спартак» потерпел поражение в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим клубом ПАОК. Красно-белые, ведя по ходу встречи 2:0, но уступили со счетом 2:3. После матча главный тренер москвичей Массимо Каррера заявил, что его команда «поддалась игре соперника».

8 августа московский «Спартак» стартовал в очередном еврокубковом сезоне: соперником красно-белых по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов стал греческий ПАОК. Первая встреча состоялась на стадионе «Тумба» в Салониках и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

По ходу первого тайма подопечные Массимо Карреры имели преимущество в два гола: забитыми мячами отметились Ивелин Попов и Квинси Промес, вышедший на сегодняшний матч с капитанской повязкой.

Однако уже к концовке первой половины встречи футболисты ПАОКа перевернули игру на 180 градусов, забив за 15 минут три мяча и установив окончательный счет.

После игры главный тренер греческого клуба Рэзван Луческу назвал матч фантастическим, а также поблагодарил своих подопечных за то, как они справились с соперником.

«Нам противостояла команда топ-уровня. Но разница была лишь в том, что в первой четверти тайма «Спартак» был очень спокоен. Это сыграло им на руку — в течение этого отрезка времени мы не могли показывать свою игру. Однако затем мы взяли себя в руки и начали играть в свой футбол. Мы стали играть быстрее и смогли взломать их оборону. Во втором тайме наше давление продолжилось, но мы упустили три момента. Также отмечу игру нашего вратаря: он сделал невероятный сэйв после удара Промеса с пенальти», — сказал Луческу-младший, отметив, что 11-метровый был назначен, по его мнению, ошибочно.

К слову, антигерой события заявил, что фанаты ПАОКа мешали ему исполнить пенальти. По словам Промеса, болельщики хозяев светили ему в глаза зеленым лазером.

«Мне было сложно сконцентрироваться перед пенальти. Видел много зеленого лазера перед глазами. Я взял на себя ответственность, но промазал. Для меня это очередной урок», — рассказал голландский полузащитник.

«Спартак» данный эпизод намерен пересмотреть и принять решение о подаче жалобы в органы УЕФА

О поражении своей команды высказался и Массимо Каррера. На послематчевой пресс-конференции итальянский специалист выразил мнение, что его команда потеряла концентрацию и не смогла взять игру под свой контроль, хотя и вела с комфортным преимуществом.

«При счете 2:0 показалось, что все слишком легко. Мы потеряли себя на поле, плохо держали мяч и поддались игре соперника. Не получилось сделать то, что задумано. И в любом матче, когда не удается контролировать мяч, соперник в итоге наказывает. Во втором тайме мы сыграли более организованно, провели несколько контратак, но у нас не получилось сравнять счет», — заявил Каррера.

По словам наставника красно-белых, Максименко и Ломовицкий выглядели уверенными на поле и сомнений в их включении в основу не было, тогда как о состоянии Глушакова возникли вопросы: у 31-летнего полузащитника выявили проблемы с шеей.

Сам Глушаков после матча сказал, что дискомфорт в шейном позвонке начал испытывать после матча 2-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Я два дня не тренировался, крутил велосипед. Вчера я тренировался полностью, но сказал, что готов не на 100%. Шея до конца не поворачивается. Тренерскому штабу сказал, что в любой момент готов выйти и помочь команде. Хоть с ногой, хоть без ноги, хоть без головы. Но тренер не стал рисковать и не выпустил», — ответил Глушаков.

Что касается игры, то, по мнению капитана «Спартака», команда имеет «болезнь», из-за которого она теряет добытое преимущество и проигрывает.

«У нас есть болезнь, которая мне не нравится — мы забиваем мяч и начинаем играть от обороны.

Сегодня, возможно, также давила атмосфера на ребят, забили голы на выезде. Есть ответная игра, будем стараться пройти в следующий раунд», — добавил полузащитник, отметив неординарное поведение фанатов ПАОКа во время матча.

О том, насколько тяжелым выдался матч в Салониках, рассказал и Роман Зобнин

«На выезде всегда тяжело играть. Этот матч не стал исключением. Болельщики ПАОКа действительно очень хорошо поддерживали свою команду. При счете 2:0 не было ощущения, что все легко дается. Чуть-чуть прижались к своим воротам и подсели.

Нужно было выше встречать соперника. Слишком глубоко сидели в обороне, контратак практически не было. Поэтому и пропустили три мяча», — рассказал Зобнин после игры, отметив, что вся команда поддержала Промеса, не реализовавшего пенальти во втором тайме.

Еще один спартаковец, итальянский защитник Сальваторе Боккетти пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы добыть победу в ответном матче и выйти в следующий квалификационный раунд.

«Не знаю, что случилось. Тяжело было. Хорошо играли до второго гола. Но потом ПАОК сразу забил пенальти. Нужно было лучше контролировать мяч в первом тайме, но это было невозможно. В Москве постараемся выиграть. Мы хотим выиграть, сделаем все возможное», — заявил итальянец.

Ответный матч состоится 14 августа на стадионе «Открытие Арена» в 20.30 по московскому времени.