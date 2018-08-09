Беспредельщики. Греки нападают на русских, а УЕФА всё равно

Нападение на российских журналистов на матче ПАОК — «Спартак». Подробности

ПАОК уже выдумывает лживые отговорки о нападении на журналистов перед матчем со «Спартаком»

Самое отвратительное в истории с беспорядками на матче ПАОК — «Спартак» — это даже не грабеж у стадиона и не прорыв фанатов из Греции в сектор для СМИ. В дикости болельщиков из Салоников мы и не сомневались и принимали все меры, чтобы случайно не получить битой по голове или ножом в бедро. Нас смутило, что весь этот средневековый ад происходил на глазах сотрудников клуба, покрывающих хулиганов и выдумывающих идиотические версии событий.

Могу прямо заявить, что сообщения пресс-службы ПАОКа о том, что журналисты пришли на матч в футболках «Спартака», угрожали местной публике и провоцировали беспорядки — всеобъемлющее враньё.

Я на сто процентов уверен, что сотрудники ПАОКа не предоставят ни одного фото с матча, на котором будет изображен человека в спартаковской символике.

Ведь мы знали и видели, как группы людей из официального фан-клуба ПАОКа, расположенного внутри стадиона, в течение двух дней вели охоту на русских. Молодых людей славянской внешности, проявлявшихся у стадиона по одному-двое, брали в кольцо и обыскивали. Если в рюкзаках находилось хоть что-то со красно-белое, то тут же, на глазах полиции, изымалось.

Если же ничего найти не удавалось, то люди в чёрном могли закрутить аккредитацию у шеи и сказать: «Если бы у вас не было этой бумажки — убили»!

Публикация от Dmitry Egorov (@edim_sport) 7 Авг 2018 в 12:00 PDT Всё, что мы могли сделать в этой ситуации — во всех соцсетях оповещать российских болельщиков о том, что ни в коем случае нельзя ходить «на цветах».

Теперь о попытке нападения фанатов ПАОКа на пресс-ложу. Пресс-служба клуба вновь лжёт, создавая образ журналистов из России, показывающих неприличные жесты тысячам фанатов хозяев.

Всё было так.

Публикация от Dmitry Egorov (@edim_sport) 7 Авг 2018 в 1:00 PDT За несколько минут до начала матча та же группа гоп-хулиганов оказалась у ВИП-входа, примыкающего к ложе прессы. Большие парни общались со стюардами и явно выглядели своими. Мы с одним из коллег подошли к полицейским и корректно попросили решить вопрос с постоянными обысками и нападениями. В ответ товарищ тут же получил несколько ударов от греков, и, отступая внутрь пресс-центра, оттолкнул одного из них. Если сотрудники ПАОКа воспринимают за провокацию этот эпизод, то журналист точно не показывал никаких жестов и был одет в футболку с кукурузой (слева), купленной в Мозамбике, что даже отдалённо не напоминало форму «Спартака».

Вместо того, чтобы оцепить проблемный участок, разобраться и задержать хулиганов, полиция загнала российских журналистов на маленький пятачок под навес стадиона, где выдавались аккредитации. Именно туда через несколько минут забежал фан-актив ПАОКа и успел нанести несколько ударов корреспондентам «Матч ТВ», отобрав у одного из них рюкзак. Ещё несколько человек прорвались в саму ложу прессы, но на этот раз стюардам удались уговорить их никого не трогать.

Всё это время сотрудники клуба требовали от нас не показываться в открытых зонах стадиона и не выходить на улицу. Так, в просвет на лестнице летели бутылки, а на улице дежурили несколько бойцов.

Публикация от Dmitry Egorov (@edim_sport) 8 Авг 2018 в 9:21 PDT Тогда офицер по безопасности потребовал вести себя тихо, стараться меньше говорить по-русски и не выходить со стадиона после матча. При этом греческие журналисты демонстрировали, как нужно болеть за свой клуб в ложе прессы.

В итоге, с помощью консульства и полиции, нам удалось заказать такси и в сопровождении мотоциклов покинуть арену.

Публикация от Dmitry Egorov (@edim_sport) 8 Авг 2018 в 2:27 PDT — Вам лучше уехать сегодня же, — предупреждали полицейские. — Вы не похожи на греков, и это опасно. В эти минуты на помощь пришло руководство «Спартака», взявшее журналистов в свой чартер.

И суть истории заключается не в том, что хоть кому-то из журналистов страшно или обидно. Вовсе нет. Мы следовали правилам, вели себя аккуратно и прекрасно осознавали, в каком городе находимся. Просто в определенный момент не сопротивляться было уже невозможно.

На данный момент суть лишь в принципе и притеснении России. Если УЕФА дисквалифицирует наши арены за фантомные оскорбительные выкрики, услышанные делегациями иностранных клубов, то как быть с постоянными провокациями в обратную сторону?

Разве нормально, что на матче Лиги чемпионов людей с аккредитациями (да и любых людей) обыскивают и грабят прямо на их рабочем месте? Разве нормально, что фанаты бьют человека с камерой у медиа-входа?

Разве нормально, что хулиганы спокойно проникают в ложу прессы? И разве нормально, что вместо извинений представители ПАОКа пытаются оболгать российских журналистов?

— У вас свои правила и традиции, у нас — свои, — объяснял один из сотрудников греческого клуба после нападения.

Что ж, похоже, клуб из Салоников сейчас живет ложью и бандитизмом. Правда, таким бандитизмам, который вряд ли позволит хоть кому-то из этих храбрых групп приехать через неделю в Москву.

А УЕФА?

Эта всевидящая организация отлично умеет затыкать уши и растворяться в тот момент, когда ей это не выгодно. Так что ждём их действий и заранее знаем, что ничего хорошего для России не будет.