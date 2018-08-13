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Англичане «кинули» Дзюбу
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Футболист «Зенита» Дзюба заявил, что остается в команде 

ТАСС 13 августа 2018
Нападающий санкт— петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба заявил, что не покинет команду. Слова форварда приводит пресс-служба сине-бело-голубых.
Ранее сообщалось, что в переходе Дзюбы заинтересован турецкий "Галатасарай".
"Могу приоткрыть секрет, хотел уехать в Англию, но очередной агент меня "кинул", понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди, — сказал Дзюба. — Это жизнь, я очень рад, что остался в "Зените, у меня был разговор с руководством и Сергеем Богдановичем [Семаком]. Если кто-то беспокоится, то в Турцию я точно не поеду. Еще раз говорю, что остаюсь в "Зените".
Дзюба в 2015 году на правах свободного агента подписал контракт с "Зенитом", ранее он играл за московский "Спартак". За все время выступлений за санкт-петербургский клуб Дзюба сыграл 105 матчей во всех турнирах, забил 40 мячей и отдал 21 голевую передачу.
Вторую половину прошлого сезона форвард провел в тульском "Арсенале", куда был отдан в аренду в январе 2018 года. В составе "Арсенала" Дзюба провел 10 матчей, в которых отметился шестью мячами и тремя голевыми передачами.
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