Перуанский болельщик вернулся в РФ за добрым делом

«В помощи нуждаются тысячи собак»

В Сочи нет муниципального приюта для бездомных собак, поэтому спасение четвероногих ложится на плечи сотрудников частных приютов и волонтеров. Одним из таких спасателей неожиданно оказался 32-летний перуанец Рикардо Лазо, который приехал в Россию на чемпионат мира по футболу. О том, как эта история изменила его жизнь, он рассказал «Ленте.ру»

Два долгих полета

Вечером 26 июня, после окончания третьего матча группового этапа, на котором сборная Перу обыграла Австралию со счетом 2:0, счастливый перуанский болельщик Рикардо Лазо возвращался в гостиницу. На пути домой он увидел грязного беспородного щенка. Когда Лазо подошел к нему, дворняга не двинулась: ее лапа была сломана, и собака передвигалась с трудом.

Лазо улетал из России домой следующим утром, но решил вернуться, чтобы забрать щенка с собой. Перуанец показал собаку ветеринару, объяснившись с ним с помощью онлайн-переводчика. Врач рекомендовал оставить щенка на передержку в приюте для бездомных животных «ПовоДОГ», который был открыт в городе в 2014 году фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Волонтеры назвали найденыша Бусинкой и сделали ей все необходимые прививки и международный ветеринарный паспорт, а затем отправили в гостиницу для животных в Москву. Ради маленького друга уже в августе Лазо вновь прилетел из Лимы.

В его семье Бусинка станет не первым найденным питомцем: дома остались три породистых собаки и одна с улицы, похожая на сочинскую дворнягу, но, по его словам, эта история сильно потрясла его.

«Люди поразили меня тем, что были очень добры. Они проявляли человеческое отношение, несмотря на языковые сложности. Моя мама привила мне любовь к природе, и я с детства рос с собаками, но никогда не видел, чтобы незнакомые люди так гуманно относились к чужим животным», — рассказал он журналистам, держа в руках довольного, выздоровевшего щенка.

Бусинка полетит с перуанским хозяином в салоне самолета: два часа до Амстердама и тринадцать — до Лимы. «Я выбрал места в самом конце, чтобы не мешать другим пассажирам», — уточнил Лазо. В аэропорту его встретит мать: именно она следит за питомцами, когда ее сын-бизнесмен, улетает в командировки. Однако на этом история спасенного сочинского щенка не закончится.

«Частные приюты были переполнены»

В 2014 году, накануне зимней Олимпиады в Сочи, городские зоозащитники забили тревогу. Работники строек покидали бытовки, оставляя после себя прикормленных уличных собак. «Сложилась катастрофическая ситуация: сначала собак привечали, они рожали щенков, а потом оставили. И власти города начали их отстреливать, потому что муниципальных приютов в Сочи нет, а частные были переполнены», — рассказывает руководитель программы защиты животных Фонда «Вольное Дело» Татьяна Шалимова. Именно тогда по инициативе Олега Дерипаски — большого любителя собак — в Сочи открылся приют «ПовоДОГ». Его установили всего за месяц.

«В Сочи теплый климат, мы сделали легкий приют на легких конструкциях. Разместили в нем вольеры, сделали платформы для стерилизации, вакцинации, наняли ветеринаров и других сотрудников — всего десять человек», — вспоминает Шалимова.

В день открытия репортаж о том, что в России появились люди, которые занялись наконец реальным спасением сочинских собак, вышел на первой полосе The New York Times

Певица Шер в своем твиттере призвала прийти на помощь «Олегу» и поддержать его начинание. Десятки спортсменов и гостей Олимпиады побывали в приюте во время Игр. Словосочетание «сочинские/олимпийские собаки» стало международным мемом.

Желающих завести себе нового друга было немало. Уже в марте 2014 года фонд совместно с международной организацией Humane Society International и крупнейшим приютом для животных в США Washington Animal Rescue League организовал отправку в США 10 собак, которых ждали за океаном их новые хозяева. В Штатах их встречали как национальных героев, ведущие телеканалы сделали приезд собак темой дня. Еще через полгода журнал Esquire побывал в гостях у новых хвостатых «американцев». Все прижились на новой родине и радуют своих хозяев и их близких.

Всего за четыре года новый дом нашли более 720 собак: их забирали не только россияне и граждане США, но и англичане, немцы, финны, шведы…Сейчас в приюте 290 подопечных: с ними занимаются волонтеры, сотрудники центра и ветеринары.

Сама Шалимова также взяла щенка из сочинского приюта: «Когда я увидела ее, мимо пройти не смогла. Она только попала в приют и так смотрела на меня… Одним глазом — видимо, долго скиталась по улицам… Я забрала ее. И сначала обрадовалась, что она отъелась, а через несколько недель выяснилось, что она беременна! Родились три очаровательных щенка. Их разобрали мои друзья», — улыбается она.

«Она потрясающий друг. Вообще собаки, которые жили на улице, отличаются от тех, которых вырастили на продажу, потому что они наблюдательны, преданны, хотят быть любимыми и умеют быть очень благодарными. Даже если я ухожу на полчаса, ей кажется, что я ушла на неделю. Мой другой пес, которого я брала из питомника, а не приюта, ведет себя иначе», — говорит сотрудница фонда.

Однако, по ее словам, сочинские волонтеры до сих пор сообщают о случаях безжалостного отношения к животным. И иски к притравочным службам отлова — лишь часть этой проблемы. Именно поэтому сотрудники «Вольного Дела» обратились к администрации города с идеей реализации программы льготной стерилизации на базе «ПовоДОГа», оснащенного всем необходимым для проведения таких операций, и других приютов фонда, оборудованных по европейским стандартам помещениями с санитарно-ветеринарным блоком и операционной проводить стерилизацию уличных собак и питомцев малообеспеченных горожан.

«Есть предварительная договоренность. Если согласятся с нами сотрудничать, мы будем рады. Если нет, то будем воплощать своими силами в любом случае», — утверждает Шалимова. Осенью фонд «Вольное Дело» откроет еще четыре приюта: в Наро-Фоминске, Иркутске, Абакане и Красноярске. Все они создаются в партнерстве с крупнейшими зоозащитными организациями регионов. Общая сумма инвестиций в приюты «ПовоДОГ» в 2014-2018 годах составит около 250 млн рублей.

На связи

Перуанский хозяин найденного в Сочи щенка не прекращает связи с Россией: он намерен открыть подобный приют у себя в Лиме.

«Сколько я себя помню, у меня всегда была такая мысль: я видел уличных собак и думал, что, когда вырасту, хочу сделать приют. Я испытывал стыд и чувство вины перед ними», — говорит он.

У Лазо есть такая возможность: он владеет частной школой обучения пилотов и занимается экспортом фруктов из Перу. Опыт, неожиданно полученный в России, вдохновил его на то, чтобы создать приют на родине. Он понимает, что возникнут проблемы и с правительством, которое не будет финансировать его проект, и с местными жителями, которые просто не привыкли «усыновлять» собак. Но он намерен поделиться своим опытом с другими.

«Я хочу привить культуру брать собак из приютов. Это очень важно, потому что им нужно гораздо больше внимания, чем здоровым и откормленным животным из питомников, которых покупают за немалые деньги. Сначала я найму двух ветеринаров, и мы постараемся обследовать как можно больше собак. Затем я найду место для приютов в Лиме и Куско. В реальности в помощи нуждаются тысячи собак. Но хорошо бы спасти хотя бы сотню».

Шалимова добавляет, что Лазо остается на связи с директором сочинского приюта.