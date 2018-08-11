Остались должны: Роналду выбил деньги из испанцев

Налоговая служба Испании вернула бывшему нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду более €2 млн Таким образом был снижен штраф, который футболист должен был выплатить за уклонение от налогов, совершенное в период с 2011 по 2014 год. Также португалец будет приговорен к двум годам тюрьмы.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавший за мадридский «Реал», получил более €2 млн от налоговой службы Испании. По информации испанских СМИ, таким образом был снижен штраф в размере почти €19 млн, который Роналду заплатил по делу об уклонении от уплаты налогов.

Отмечается, что деньги были возвращены португальскому футболисту в связи с тем, что, по мнению налоговой службы, они уже были уплачены в виде НДС.

Ранее сообщалось, что футболист заплатил испанской налоговой €13,5 млн штрафа, а также признался в четырех преступлениях, связанных с сокрытием доходов.

По данным прокуратуры, Роналду не доплатил в испанскую казну €14,7 млн, которые накопились в период с 2011 по 2014 год. Для того, чтобы скрыть свои доходы от налоговой, Роналду использовал компанию, созданную в 2010 году.

Министерство финансов Испании поддержало обвинения налоговой службы в отношении футболиста. Португалец и его представители сначала отрицали мошенничество, но в итоге пошли на соглашение с прокуратурой , которое одобрила налоговая служба.

Если бы этого не произошло, то футболисту грозил тюремный срок.

В конце мая 2018 года сообщалось, что в Испании потребовали выплаты €28 млн до 15 июля, иначе Роналду могли приговорить к восьми годам заключения.

После соглашения между футболистом и налоговой срок будет сокращен до двух лет. По законам Испании, если преступление совершено впервые, а мера наказания не превышает два года, то приговор может приобрести условный характер.

Еще до завершения вопроса о неуплате налогов Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала», за который провел девять лет своей карьеры.

Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €112 млн Отмечалось, что именно проблема с законом стала одной из причин ухода футболиста из клуба, вместе с которым он завоевал 16 титулов, среди которых четыре трофея Лиги чемпионов, выигранные за последние пять лет, два титула чемпиона Испании и еще столько же национальных Кубков и Суперкубков. В составе столичного клуба он забил 451 мяча в 438 играх.

Прощаясь с «Реалом» и болельщиками, Роналду заявил, что годы в мадридском клубе были самыми счастливыми в его жизни.

«Тем не менее я считаю, что настало время открыть новый этап моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», — добавил Криштиану.

Роналду уже успел отписаться от аккаунтов мадридского клуба во всех соцсетях, а также поразить свои новых партнеров по команде.

«Невозможно успеть за Криштиану на тренировках. Когда мы приходим, он уже занимается, а когда уходим, он продолжает тренироваться. Я никогда не видел игрока, подобного Роналду», — цитирует полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косту 101 Great Goals.

Португалец не единственная звезда мирового футбола, который попался на налоговых махинациях.

В мае 2017 года нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио были приговорены к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.

Затем срок Месси-старшего был сокращен на полгода, до 15 месяцев. Кроме того, аргентинского футболиста обязали выплатить штраф в размере €2,1 млн В 2011 и 2012 годах свои доходы от налоговой скрывал главный тренер « Манчестер Юнайтед » Жозе Моуринью.

Тогда португальский специалист занимал пост наставника «Реала». По информации СМИ, он скрыл от налоговых служб Испании факт получения €3,3 млн за использование имиджевых прав. В 2015 году тренер уже выплатил €4,5 млн В мае 2018 года вновь появилась информация о том, что Моуриньо вынужден отдать испанской казне еще €800 тыс., чтобы избежать тюремного заключения сроком до 12 месяцев. Стоит отметить, что агентом португальского тренера является Жорже Мендеш, который также представляет интересы Роналду.