Роналду выбил деньги из испанцев

Налоговая служба Испании вернула бывшему нападающему мадридского «Реала» Криштиану Роналду более €2 млн Таким образом был снижен штраф, который футболист должен был выплатить за уклонение от налогов, совершенное в период с 2011 по 2014 год. Также португалец будет приговорен к двум годам тюрьмы.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, ранее выступавший за мадридский «Реал», получил более €2 млн от налоговой службы Испании. По информации испанских СМИ, таким образом был снижен штраф в размере почти €19 млн, который Роналду заплатил по делу об уклонении от уплаты налогов.
Отмечается, что деньги были возвращены португальскому футболисту в связи с тем, что, по мнению налоговой службы, они уже были уплачены в виде НДС.
Ранее сообщалось, что футболист заплатил испанской налоговой €13,5 млн штрафа, а также признался в четырех преступлениях, связанных с сокрытием доходов.
По данным прокуратуры, Роналду не доплатил в испанскую казну €14,7 млн, которые накопились в период с 2011 по 2014 год. Для того, чтобы скрыть свои доходы от налоговой, Роналду использовал компанию, созданную в 2010 году.
Министерство финансов Испании поддержало обвинения налоговой службы в отношении футболиста. Португалец и его представители сначала отрицали мошенничество, но в итоге пошли на соглашение с прокуратурой, которое одобрила налоговая служба.
Если бы этого не произошло, то футболисту грозил тюремный срок.
В конце мая 2018 года сообщалось, что в Испании потребовали выплаты €28 млн до 15 июля, иначе Роналду могли приговорить к восьми годам заключения.
После соглашения между футболистом и налоговой срок будет сокращен до двух лет. По законам Испании, если преступление совершено впервые, а мера наказания не превышает два года, то приговор может приобрести условный характер.
Еще до завершения вопроса о неуплате налогов Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала», за который провел девять лет своей карьеры.
Сумма трансфера 33-летнего нападающего составила €112 млн Отмечалось, что именно проблема с законом стала одной из причин ухода футболиста из клуба, вместе с которым он завоевал 16 титулов, среди которых четыре трофея Лиги чемпионов, выигранные за последние пять лет, два титула чемпиона Испании и еще столько же национальных Кубков и Суперкубков. В составе столичного клуба он забил 451 мяча в 438 играх.
Прощаясь с «Реалом» и болельщиками, Роналду заявил, что годы в мадридском клубе были самыми счастливыми в его жизни.
«Тем не менее я считаю, что настало время открыть новый этап моей жизни. Именно поэтому я попросил клуб отпустить меня. Прошу всех болельщиков понять меня», — добавил Криштиану.
Роналду уже успел отписаться от аккаунтов мадридского клуба во всех соцсетях, а также поразить свои новых партнеров по команде.
«Невозможно успеть за Криштиану на тренировках. Когда мы приходим, он уже занимается, а когда уходим, он продолжает тренироваться. Я никогда не видел игрока, подобного Роналду», — цитирует полузащитника «Ювентуса» Дугласа Косту 101 Great Goals.
Португалец не единственная звезда мирового футбола, который попался на налоговых махинациях.
В мае 2017 года нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец Хорхе Орасио были приговорены к 21 месяцу тюрьмы за уклонение от уплаты налогов.
Затем срок Месси-старшего был сокращен на полгода, до 15 месяцев. Кроме того, аргентинского футболиста обязали выплатить штраф в размере €2,1 млн В 2011 и 2012 годах свои доходы от налоговой скрывал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
Тогда португальский специалист занимал пост наставника «Реала». По информации СМИ, он скрыл от налоговых служб Испании факт получения €3,3 млн за использование имиджевых прав. В 2015 году тренер уже выплатил €4,5 млн В мае 2018 года вновь появилась информация о том, что Моуриньо вынужден отдать испанской казне еще €800 тыс., чтобы избежать тюремного заключения сроком до 12 месяцев. Стоит отметить, что агентом португальского тренера является Жорже Мендеш, который также представляет интересы Роналду.