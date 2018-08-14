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«Спартак» вылетел из Лиги чемпионов
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«Спартак» не сумел обыграть ПАОК и вылетел из Лиги чемпионов 

RT на русском 14 августа 2018
«Спартак» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов дома не смог обыграть ПАОК и вылетел из главного еврокубка. При этом красно-белые с середины первого тайма играли в меньшинстве после удаления Луиса Адриано. Одним из лучших футболистов в составе хозяев стал Роман Зобнин, которому всё же не удалось спасти игру.
Порядок на стадионе и Глушаков в старте
Поражение от «Динамо» в матче последнего тура РПЛ прошлого сезона подарило болельщикам «Спартака» как минимум два интереснейших матча квалификации Лиги чемпионов. Не случись той неудачи, красно-белые спокойно бы отобрались в групповой этап главного еврокубка. А так подопечным Массимо Карреры пришлось стартовать в ЛЧ уже с третьего квалификационного раунда, а соперником красно-белых стал греческий ПАОК
И уже первый матч между командами в Салониках получился богатым на события. «Спартак» забил два мяча к 16-й минуте, но затем пропустил трижды, а Квинси Промес не реализовал пенальти. Вдобавок местные фанаты напали на российских журналистов прямо возле стадиона «Тумба». УЕФА никаких нарушений в действиях хозяев не обнаружила.
В ответ фанаты «Спартака» пообещали грекам «тёплый» приём в Москве. К слову, на игру приехало порядка 600 болельщиков ПАОК. Порядок же во время матча обеспечивали более трёх тысяч сотрудников служб безопасности.
К счастью, никаких столкновений зафиксировано не было. Поклонники обеих коллектив спокойно шли на стадион, не обращая друг на друга особого внимания, тем более греков возле «Открытие-Арены» встретить было сложно.
Между тем перед отечественной командой стояла серьёзная и сложная задача — одержать победу после поражения на выезде. Но и в Салониках были всерьёз настроены пройти в следующий раунд. В греческих СМИ даже сообщили, что президент клуба Иван Саввиди пообещал футболистам своей команды €1 млн премиальных в случае решения задачи. Сам предприниматель эту информацию опроверг.
Что касается стартовых составов, то Каррера по сравнению с матчем в Салониках сделал сразу несколько перестановок. Во-первых, вернулся в основу восстановившийся от травмы Денис Глушаков. Во-вторых, место Александра Ломовицкого на правом фланге занял Александр Ташаев. А в центр обороны в пару к новичку Самуэлю Жиго тренер определил Георгия Джикию.
У ПАОК же игру из-за травмы мог пропустить ключевой футболист центра поля, экс-полузащитник «Ахмата» и «Зенита» Жозе Маурисио, но в конечном итоге бразилец вышел на поле.
Удаление Адриано
«Спартак», подгоняемый собственными фанатами, с первых минут пошёл вперёд, однако получалось у команды немного. Адриано практически сразу растворился на поле и был практически не заметен. Центральные защитники ПАОК взяли бразильца в плотную опеку, что в середине первого тайма вылилось в удаление Луиса.
Не слишком ладилась игра и у Промеса на левом фланге. Голландец выглядел тяжеловато и совершал довольно много брака. Не лучше выглядели в центре поля Глушаков и Фернандо, регулярно допускавшие опасные потери.
Лишь Роман Зобнин был традиционно активен, успевал отрабатывать как на своей, так и на чужой половине поля и регулярно срывал аплодисменты болельщиков. А на правом краю неплохо взаимодействовали Ташаев и Андрей Ещенко.
Ближе к середине тайма красно-белым всё-таки удалось забрать мяч под свой контроль. Сигналом опасности для ПАОК стал звон перекладины ворот Александроса Пасхалакиса после подачи Фернандо со стандарта и рикошета от головы одного из футболистов гостей.
Увы, атакующий настрой красно-белых был очень быстро сбит удалением Адриано. Уставший от постоянной опеки бразилец локтем ударил в живот Хосе Анхеля Крепсо, что не ускользнуло от внимания французского судьи Рудди Букке. «Спартак» уже на 33-й минуте остался без единственного нападающего.
Атмосфера на поле тут же накалилась. Спустя мгновение Омар Эль-Каддури в центре поля в жёстком подкате срубил Жиго. После этого едва не началась массовая драка. По жёлтой получили собственно Эль-Каддури и Джикия. Жиго через минуту всё же вернулся на поле.
Но самое плохое, что красно-белые после удаления Адриано полностью выпустили нити игры из своих рук. Переместившийся в атаку Ташаев за мячи не цеплялся вовсе, а ПАОК спокойно забрал снаряд под свой контроль. Вдобавок перед самым перерывом Александр Максименко едва не организовал «привоз» на собственные ворота.
Промахи Зобнина и спасения Максименко
В перерыве Каррера выполнил ожидаемую замену и выпустил на поле Зе Луиша вместо Ташаева. В результате «Спартаку» удалось вернуть себе контроль над игрой. У ворот ПАОК вновь начала возникать долгожданная острота. Особенно активен был вездесущий Зобнин.
К сожалению, Роману в этом матче очень сильно не везло. В одном из эпизодов он самостоятельно протащил мяч в чужую штрафную, но пробил чуть выше ближней девятки. А за 20 минут до конца полузащитник после подачи углового из района одиннадцатиметровой отметки снова не попал в створ. Что касается вышедшего на замену Зе Луиша, то он активно цеплялся за мячи, но по воротам бил редко.
ПАОК же отвечал очень неплохими контратаками. В ряде моментов команду по-настоящему спас Максименко, который сполна реабилитировался за ошибку в Салониках.
Давление красно-белых было ощутимо, но в действительно опасные моменты не выливалось. Оборона ПАОК порой проседала, но продолжала держаться. А ближе к концу матча Рэзван Луческу убрал с поля полузащитника Аделину Вийеринью и выпустил вместо него третьего центрального защитника Евгения Хачериди. Тем самым наставнику ПАОК удалось добиться физического превосходства в борьбе на «втором этаже» у собственной штрафной.
Каррера в ответ усилил фланги, бросив в бой Александра Самедова и Лоренсо Мельгарехо, но оба футболиста не смогли стать героями вечера. Парагваец же и вовсе потерялся в жёсткой борьбе на чужой половине поля. Зато Жиго последние десять минут провёл в чужой штрафной, пытаясь цепляться за мячи.
К сожалению, спасти игру «Спартаку» так и не удалось. Ничья превратилась для красно-белых в аналог поражения. Команда вылетела из Лиги чемпионов и продолжит борьбу в Лиге Европы. Но несмотря на это, болельщики проводили своих футболистов аплодисментами.
Остаётся только констатировать, что спартаковцы сами оставили себя без ЛЧ. Теперь команде лишь остаётся реабилитироваться за свои ошибки в Лиге Европы и РПЛ.
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