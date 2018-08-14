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«Милан» и «Вильярреал» обменяются футболистами
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«Милан» и «Вильярреал» обменяются футболистами 

Газета.Ru 14 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Итальянский "Милан" и испанский "Вильярреал" договорились об обмене футболистами, сообщает Sport24.
Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, полузащитник "Вильярреала" Самуэль Кастильехо будет арендован "Миланом" за €4 млн  В свою очередь, нападающий "россонери" Карлос Бакка перейдет в испанский клуб.
В прошлом сезоне колумбиец выступал за "Вильярреал" на правах аренды. В 35 матчах чемпионата Испании Бакка забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач.
Кастильехо в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.
Ранее сообщалось, что "Милан" арендовал хавбека "Челси".
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