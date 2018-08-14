«Милан» и «Вильярреал» обменяются футболистами

Итальянский "Милан" и испанский "Вильярреал" договорились об обмене футболистами, сообщает Sport24.

Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, полузащитник "Вильярреала" Самуэль Кастильехо будет арендован "Миланом" за €4 млн В свою очередь, нападающий "россонери" Карлос Бакка перейдет в испанский клуб.

В прошлом сезоне колумбиец выступал за "Вильярреал" на правах аренды. В 35 матчах чемпионата Испании Бакка забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач.

Кастильехо в минувшем сезоне провел в чемпионате Испании 30 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что "Милан" арендовал хавбека "Челси".