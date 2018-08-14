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Роналдо выписали из больницы
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EFE: Роналдо выписан из больницы на Ибице 

ТАСС 14 августа 2018
Фото: РИА Новости
Двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Роналдо во вторник выписан из больницы в испанском городе Ибица, куда он был доставлен в конце прошлой недели. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на данные, полученные от администрации клиники "Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио", где проходил лечение футболист.
Бывший нападающий испанских "Барселоны" и "Реала" покинул лечебное учреждение через запасной выход. Он сделал это, чтобы избежать контактов с репортерами, которые дожидались его появления у центрального входа.
41-летний Роналдо был доставлен в один из госпиталей Ибицы в пятницу вечером, где ему был поставлен диагноз — пневмония. Затем он был переведен в частную клинику "Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио".
Роналдо являлся одним из лучших нападающих своего поколения. В составе сборной Бразилии он становился победителем чемпионатов мира в 1994 и 2002 годах, также в его активе серебро мирового первенства — 1998, победа на Кубке конфедераций 1997 года, он становился двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999). Он занимает второе место в истории по числу голов на мировых первенствах (15).
На клубном уровне Роналдо известен по выступлениям за испанские "Барселону" и "Реал", итальянские "Интер" и "Милан", голландский ПСВ и бразильские "Крузейро" и "Коринтианс". В 1997 и 2002 годах он становился обладателем приза лучшему игроку года в мире — "Золотой мяч". Роналдо завершил игровую карьеру в 2011 году из-за частых травм и развившихся проблем с лишним весом.
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