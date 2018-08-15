Объявлены составы на матч за Суперкубок УЕФА

Мадридские "Реал" и "Атлетико" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА, сообщает Sport24.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бэйл, Иско, Бензема.
"Атлетико": Облак, Эрнандес, Годин, Савич, Хуанфран, Родриго, Коке, Лемар, Сауль, Гризманн, Коста.
Матч между действующими победителями Лиги чемпионов ("Реалом") и Лиги Европы ("Атлетико") пройдет в Таллине на стадионе "А. Ле Кок Арена" и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что "Реал" отпустит Модрича, если сможет приобрести Эриксена.