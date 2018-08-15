Ещё
Объявлены составы на матч за Суперкубок УЕФА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Атлетико» на матч за Суперкубок УЕФА 

Газета.Ru 15 августа 2018
Фото: Twitter
Мадридские "Реал" и "Атлетико" объявили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА, сообщает Sport24.
"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Кроос, Асенсио, Бэйл, Иско, Бензема.
"Атлетико": Облак, Эрнандес, Годин, Савич, Хуанфран, Родриго, Коке, Лемар, Сауль, Гризманн, Коста.
Матч между действующими победителями Лиги чемпионов ("Реалом") и Лиги Европы ("Атлетико") пройдет в Таллине на стадионе "А. Ле Кок Арена" и начнется в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что "Реал" отпустит Модрича, если сможет приобрести Эриксена.
Газета.Ru: последние новости
Уткин пожертвовал миллион рублей на благотворительность В матче чемпионата России футболист выбил мяч за пределы стадиона Названы самые популярные футбольные клубы в мире
Комментарии  Ещё 81 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение