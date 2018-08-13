ЦСКА может арендовать хавбека «Ливерпуля»

ЦСКА планирует арендовать футболиста «Ливерпуля»

Представители московского ЦСКА выражают свою заинтересованность в сербском полузащитнике "Ливерпуля" Марко Груиче . 22-летний хавбек не пробивается в основной состав "красных" при нынешнем наставнике Юргене Клоппе и намерен сменить клубную прописку.

В минувшем сезоне Груич сыграл за "Ливерпуль" в шести поединках, после чего был отправлен в аренду в клуб второй английской лиги "Кардифф Сити", сообщает Спорт24.Ru. В валлийском клубе он провел 14 матчей и стал автором одного забитого гола. По итогам сезона "Кардифф" занял вторую строчку и пробился в высший эшелон английского футбола — премьер-лигу.