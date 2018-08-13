Ещё
ЦСКА может арендовать хавбека «Ливерпуля»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА планирует арендовать футболиста «Ливерпуля» 

Вести.Ru 13 августа 2018
Фото: sport-express.ru
Представители московского ЦСКА выражают свою заинтересованность в сербском полузащитнике "Ливерпуля" Марко Груиче. 22-летний хавбек не пробивается в основной состав "красных" при нынешнем наставнике Юргене Клоппе и намерен сменить клубную прописку.
В минувшем сезоне Груич сыграл за "Ливерпуль" в шести поединках, после чего был отправлен в аренду в клуб второй английской лиги "Кардифф Сити", сообщает Спорт24.Ru. В валлийском клубе он провел 14 матчей и стал автором одного забитого гола. По итогам сезона "Кардифф" занял вторую строчку и пробился в высший эшелон английского футбола — премьер-лигу.
Вести.Ru: последние новости
ЦСКА близок к трансферу поляка Шиманского из "Легии" Капитан чемпионов мира по футболу обвинен в вождении в нетрезвом виде Ушел из жизни ветеран "Спартака" Алексей Парамонов
Комментарии2  Ещё 113 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение