Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА

СМИ: сербский футболист «Ливерпуля» Груич близок к переходу в ЦСКА

Сербский полузащитник английского "Ливерпуля" Марко Груич может в ближайшее время перейти в московский ЦСКА на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Evening Standard.

Армейский клуб хочет арендовать 22-летнего Груича, который не проходит в основной состав "Ливерпуля". Руководство мерсисайдцев готово отдать в аренду футболиста, так как "Мидлсбро" и "Кардифф" отказались от покупки сербского футболиста.

Груич перешел в "Ливерпуль" из сербской "Црвены Звезды" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел 6 матчей, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона хавбек провел в аренде в "Кардифф Сити".