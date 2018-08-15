Ещё
Хавбек «Ливерпуля» близок к переходу в ЦСКА
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: сербский футболист «Ливерпуля» Груич близок к переходу в ЦСКА 

ТАСС 15 августа 2018
Фото: EPA
Сербский полузащитник английского "Ливерпуля" Марко Груич может в ближайшее время перейти в московский ЦСКА на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Evening Standard.
Армейский клуб хочет арендовать 22-летнего Груича, который не проходит в основной состав "Ливерпуля". Руководство мерсисайдцев готово отдать в аренду футболиста, так как "Мидлсбро" и "Кардифф" отказались от покупки сербского футболиста.
Груич перешел в "Ливерпуль" из сербской "Црвены Звезды" в 2016 году. В прошлом сезоне он провел 6 матчей, получив одну желтую карточку. Вторую половину сезона хавбек провел в аренде в "Кардифф Сити".
ТАСС: последние новости
Тренер ПСЖ Тухель принял решение посадить вратаря Буффона в запас СМИ: ЦСКА предложил "Легии" €7 млн за польского футболиста Шиманьского УЕФА оштрафовал "Спартак" на €31 тыс. по итогам матча ЛЧ с ПАОКом
Комментарии1  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение