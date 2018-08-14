«Леганес» арендовал полузащитника «Реала»

Испанский "Леганес" объявил о переходе полузащитника мадридского "Реала" Оскара Родригеса, сообщает Sport24.

20-летний футболист перешел в новый клуб на правах аренды.

Прошлый сезон Родригес провел в дубле "Реала" и в третьей лиге испанского футбола сыграл 34 матча, забив шесть мячей и отдав пять результативных передач.

Презентация хавбека в качестве игрока "Леганеса" состоится в пятницу. Футболист будет выступать в новой команде под 27-м номером.