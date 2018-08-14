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«Леганес» арендовал полузащитника «Реала»
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«Леганес» арендовал полузащитника «Реала» 

Газета.Ru 14 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Испанский "Леганес" объявил о переходе полузащитника мадридского "Реала" Оскара Родригеса, сообщает Sport24.
20-летний футболист перешел в новый клуб на правах аренды.
Прошлый сезон Родригес провел в дубле "Реала" и в третьей лиге испанского футбола сыграл 34 матча, забив шесть мячей и отдав пять результативных передач.
Презентация хавбека в качестве игрока "Леганеса" состоится в пятницу. Футболист будет выступать в новой команде под 27-м номером.
Ранее сообщалось, что полузащитник Мартин Эдегор уйдет из "Реала" в ближайшее время.
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