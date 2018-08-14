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Дзюба заставил фаната рыдать
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Дзюбу расцеловал рыдающий фанат 

Рамблер 14 августа 2018
Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба позволил рыдающему фанату расцеловать себя. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил журналист Владислав Зимагулов.
По его словам, после вчерашнего матча с казанским «Рубином», в котором «Зенит» одержал победу, фанаты активно просили покидавшего поле Дзюбу об автографах и совместных фото, на что форвард ответил согласием, потратив на это 15-20 минут свободного времени.
«Один парень зарыдал от счастья», — рассказал журналист.
На опубликованном Зимагуловым видео и впрямь запечатлен болельщик, который со слезами на глазах зовет Дзюбу по имени. Уже уходя, Дзюба заметил молодого человека, развернулся, пожал его руку и позволил поцеловать себя в щеку, а затем подарил тому свою бейсболку и ушел.
Накануне «Зенит» со счетом 1:0 переиграл казанский «Рубин», а Дзюба стал автором голевой передачи на Александра Ерохина.
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