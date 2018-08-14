Дзюба заставил фаната рыдать

Дзюбу расцеловал рыдающий фанат

Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба позволил рыдающему фанату расцеловать себя. Об этом на своей странице в соцсети Twitter сообщил журналист Владислав Зимагулов.

По его словам, после вчерашнего матча с казанским «Рубином» , в котором «Зенит» одержал победу, фанаты активно просили покидавшего поле Дзюбу об автографах и совместных фото, на что форвард ответил согласием, потратив на это 15-20 минут свободного времени.

«Один парень зарыдал от счастья», — рассказал журналист.

На опубликованном Зимагуловым видео и впрямь запечатлен болельщик, который со слезами на глазах зовет Дзюбу по имени. Уже уходя, Дзюба заметил молодого человека, развернулся, пожал его руку и позволил поцеловать себя в щеку, а затем подарил тому свою бейсболку и ушел.