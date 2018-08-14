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Тренер «Анжи» рассказал о финансовом состоянии клуба
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Главный тренер «Анжи» прокомментировал финансовые проблемы клуба 

RT на русском 14 августа 2018
Фото: РИА Новости
Наставник футбольного клуба «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в махачкалинской команде.
«Мне пока не заплатили за работу. В этом плане есть определённые проблемы, но я не хотел бы сейчас акцентировать внимание на себе. Те же врачи или администраторы работают за минимальные деньги. Мне даже страшно спрашивать, сколько они не получают. Не имею определённых рычагов, поэтому стараюсь немного абстрагироваться. Что касается футбола, то понятно, что деньги важны и нужны каждому человеку. Но мы стараемся убрать эту тему на второй план», — завил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он также рассказал о помощи со стороны главы республики.
«Есть определённые подвижки. Глава республики Васильев стал контактировать с нашими руководителями. Он предпринимает некие усилия для помощи команде. Понятно, что в Дагестане тяжёлая экономическая ситуация. Тем не менее помимо учителей, врачей, нужен футбольный клуб. Отсюда идут молодые люди, которые играют в представляют республику», — добавил Адиев.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Анжи» Это'О продолжит карьеру в Катаре.
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