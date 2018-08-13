Цена победы: за вылет «Спартака» Саввиди заплатит €1 млн

Владелец греческого ПАОКа Иван Саввиди пообещал футболистам команды выплатить €1 млн в случае победы над московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Первый матч между клубами, прошедший в Салониках, завершился победой хозяев со счетом 3:2. Запомнилась игра не только неожиданным развитием событий на поле, но и сообщениями о нападении фанатов принимающей команды на российских журналистов.

Президент греческого клуба ПАОК Иван Саввиди намерен вознаградить своих футболистов денежной премией в случае победы над московским «Спартаком» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

По информации греческих СМИ, российский бизнесмен выплатит команде €1 млн, если она пройдет красно-белых.

Отмечается, что подобным образом Саввиди наградил футболистов после второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, когда грекам удалось одержать две победы в матчах против швейцарского «Базеля» (2:1, 3:0). Но тогда сумма премиальных была меньше.

На предматчевой пресс-конференции журналисты поинтересовались мнением о выплатах игрокам греческого клуба у главного тренера «Спартака» Массимо Карреры

«Не могу говорить за футболистов ПАОКа. Для моих игроков возможность участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов намного выше каких-либо других финансовых мотиваций», — сказал Каррера.

По мнению защитника московского клуба Андрея Ещенко, футболистам «Спартака» не нужна дополнительная мотивация для того, чтобы приложить все усилия для выхода в финальный раунд квалификации главного клубного турнира Европы.

«Информацию о том, что ПАОК финансово могут поощрить, узнал только сейчас. Это нормальная ситуация. Но мы — «Спартак», мы должны побеждать. Нам не требуется дополнительная финансовая мотивация», — сказал Ещенко.

Первая встреча между командами, прошедшая в Салониках, завершилась победой хозяев.

К 17-й минуте матча «Спартак» благодаря голам Ивелина Попова Квинси Промеса создал себе комфортное преимущество, однако уже спустя 20 минут ПАОКу удалось восстановить равенство в счете. В концовке первой половины греки вышли вперед и установили окончательный результат — 3:2.

Еще до стартового свистка российские журналисты сообщали о нападениях со стороны фанатов ПАОКа.

Во время игры болельщики пытались прорваться в ложу прессы, однако им это не позволили сделать сотрудники службы безопасности.

В пресс-службе ПАОКа после матча заявили, что причиной стычки между представителями российских СМИ и местных болельщиков стал провокационный жест со стороны одного из журналистов.

«Небольшой инцидент произошел, когда российские журналисты пытались пройти через толпу поклонников ПАОКа, и один из них сделал жест болельщикам», — говорится в сообщении команды.

«В официальных отчетах не было предоставлено достаточных оснований или доказательств, позволяющих начать расследование или возбудить дисциплинарное производство», — проинформировали в УЕФА.

Сам Саввиди заявил, что не верит словам российских журналистов и считает эту историю провокацией.

«Если честно, то я не в курсе той темы, о которой вы говорите. Но я никогда не поверю, что болельщики ПАОК могли напасть на представителей прессы.

Это провокация в чистом виде. Север Греции любит русских больше, чем русские себя. Я готов провести проверку по этим сообщениям», — цитирует Саввиди «Спорт-экспресс».

По разным данным, на ответную встречу в Москву прибудет от 50 до 600 болельщиков ПАОКа. Заместитель главы комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров призвал поклонников «Спартака» к благоразумию и не устраивать ответных акций.

«Мы знаем, что греки во всем мире воспринимаются как очень агрессивные болельщики. Другое дело, что в этом случае греческая полиция не организовала порядок и не защитила российских журналистов. Надеюсь, наши болельщики не ответят на хамство фанатов ПАОК, если те приедут в Москву», — сказал Джабаров.

Президент клуба и сам принял непосредственное участие в громком скандале. Во время матча 25 тура чемпионата Греции между клубами ПАОК и АЕК защитник клуба из Салоников Фернанду Варела отличился голом, однако главный арбитр посчитал, что мяч был забит из положения «вне игры» и отменил взятие ворот.

Саввиди был так сильно не согласен с решением судьи, что выбежал на поле с оружием и направился к рефери, а затем увел команду с поля.

В итоге российский бизнесмен получил трехлетний запрет на посещение футбольных матчей, а клубу засчитали техническое поражение, из-за которого ПАОК не смог завоевать чемпионский титул.