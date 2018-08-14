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Составлен рейтинг стоимости часов футбольных тренеров
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Составлен рейтинг стоимости часов футбольных тренеров 

Lenta.ru 14 августа 2018
Фото: Charlie Forgham-Bailey / Globallookpress.com
Британское издание The Sun составило рейтинг часов футбольных тренеров стартовавшего в прошедшие выходные чемпионата Англии по футболу.
Обладателем самых дорогих часов оказался тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола. Его хронограф Richard Mille RM 004 All Gray стоит в Великобритании 150 тысяч фунтов стерлингов (около 12 миллионов 780 тысяч рублей). На втором месте — Рой Ходжсон, тренер «Кристал Пэласа» с часами Hublot Big Bang Gold Ceramic за 25 тысяч 200 фунтов стерлингов (чуть меньше 2 миллионов 150 тысяч рублей).
Самыми дешевыми оказались часы Casio G-Shock Alarm Chronograph тренера «Хаддерсфилд Тауна» Дэвида Вагнера. Их цена не превышает 100 фунтов стерлингов (около 8 тысяч 500 рублей). Еще одним любителем дешевых часов оказался тренер «Борнмута» Эдди Хау. Он носит Apple Watch Series 3 за 329 фунтов стерлингов (около 28 тысяч рублей).
Стоимость часов большинства тренеров команд-участниц чемпионата Англии располагается в диапазоне от 3 до 15 тысяч фунтов стерлингов.
В январе 2018 года швейцарская часовая мануфактура Richard Mille выпустила модель RM 53-01 Pablo Mac Donough в корпусе из карбона TPT. Новинка посвящена аргентинскому игроку в поло Пабло Мак Доноу, другу марки и победителю многих соревнований.
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