Ди Франческо вел переговоры с «Зенитом»

Главный тренер «Ромы» Ди Франческо мог возглавить «Зенит»

Наставник итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал, что мог стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита»

«Подтверждаю, что у меня были переговоры с «Зенитом». Меня спросили, интересно ли мне возглавить команду. Могу отметить, что это было конкретное предложение. Но я на тот момент не хотел заходить слишком далеко», — цитирует итальянца Calciomercato.

Он также заявил, что практически сразу принял предложение римского клуба.

«Когда получил предложение от «Ромы», то не потратил ни минуты на размышления. Сразу его принял. У меня было много предложений от различных клубов, но настойчивость президента «Ромы» убедила меня выбрать Рим», — добавил специалист.

В минувшем сезоне «Рома» под руководством Ди Франческо дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что переход Лаксальта в «Зенит» сорвался.