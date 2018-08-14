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Ди Франческо вел переговоры с «Зенитом»
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Главный тренер «Ромы» Ди Франческо мог возглавить «Зенит» 

RT на русском 14 августа 2018
Фото: © Silvia Lore globallookpress.com
Наставник итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо рассказал, что мог стать главным тренером санкт-петербургского «Зенита».
«Подтверждаю, что у меня были переговоры с «Зенитом». Меня спросили, интересно ли мне возглавить команду. Могу отметить, что это было конкретное предложение. Но я на тот момент не хотел заходить слишком далеко», — цитирует итальянца Calciomercato.
Он также заявил, что практически сразу принял предложение римского клуба.
«Когда получил предложение от «Ромы», то не потратил ни минуты на размышления. Сразу его принял. У меня было много предложений от различных клубов, но настойчивость президента «Ромы» убедила меня выбрать Рим», — добавил специалист.
В минувшем сезоне «Рома» под руководством Ди Франческо дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что переход Лаксальта в «Зенит» сорвался.
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