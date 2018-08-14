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«Тошнит от мяча»: Березуцкий о возвращении в футбол
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«Тошнит от мяча»: Березуцкий о возвращении в футбол 

Рамблер 14 августа 2018
Фото: ТАСС
Василия Березуцкого тошнит при виде футбольного мяча. Об этом экс-игрок столичного ЦСКА и сборной России заявил порталу Sport24.
«Если вижу его (мяч — прим.ред.), мне становится страшно. На мяч смотреть не хочу. Не тошнит ли от жены? Чуть-чуть», — признался бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.
Бывший футболист рассказал, что принял решение о том, что закончит спортивную карьеру, еще за два-три месяца до окончания футбольного чемпионата России 2017-2018 годов, и не жалеет об этом. По словам Березуцкого, его карьера была «замечательной», и ему не хотелось «портить репутацию», «падая» до Футбольной национальной или второй лиг.
Также Березуцкий признался, что несмотря на страх и тошноту однажды рассчитывает вернуться в футбол. Он не уточнил в каком качестве, тренера или менеджера, однако отметил, что ему уже поступали предложения, которые он отклонил.
Василий Березуцкий завершил футбольную карьеру по окончании сезона РФПЛ 2017-2018 годов, а карьеру в сборной — еще в 2016-м.
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