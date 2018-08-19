Матч РПЛ «Зенит» — «Урал» пройдёт под закрытой крышей

Матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» под закрытой крышей.

Об этом сообщает РИА Новости. С 13 часов дня в Санкт-Петербурге идёт дождь, который, по прогнозам погоды, может продлиться до начала матча, запланированного на 19:00 мск.

Последний раз матч под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург» проходил 29 апреля, когда встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА.