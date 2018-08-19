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Матч «Зенит» — «Урал» пройдёт под закрытой крышей
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Матч РПЛ «Зенит» — «Урал» пройдёт под закрытой крышей 

RT на русском 19 августа 2018
Фото: SpbRoof Twitter
Матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между санкт-петербургским «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом» состоится на стадионе «Санкт-Петербург» под закрытой крышей.
Об этом сообщает РИА Новости. С 13 часов дня в Санкт-Петербурге идёт дождь, который, по прогнозам погоды, может продлиться до начала матча, запланированного на 19:00 мск.
Последний раз матч под закрытой крышей стадиона «Санкт-Петербург» проходил 29 апреля, когда встречались местный «Зенит» и московский ЦСКА.
Ранее сообщалось, что на футбольном матче «Зенит» — «Урал» ожидается до 50 тысяч зрителей.
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