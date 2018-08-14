Сборная Хорватии осталась без еще одного игрока

Манджукич завершил выступления за сборную Хорватии

"Я ухожу из сборной Хорватии. Серебро чемпионата мира дало мне новую энергию, а также сделало это невероятно трудное решение немного более легким. Мы осуществили наши мечты, достигли исторического успеха и испытали невероятную поддержку болельщиков. Я счастлив и очень горжусь этим серебром, которое был выковано через годы, боль, усилия, работу, разочарования и трудные моменты", — заявил футболист в своем прощальном письме.

На прошедшем в России чемпионате мира 32-летний Манджукич в составе национальной команды Хорватии дошел до финала, в котором проиграл сборной Франции со счетом 2:4. На счету форварда три забитых мяча.

Манджукич дебютировал за свою страну 17 ноября 2007 года, и с тех пор провел за национальную команду 89 матча, забил 33 мяча.