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Сборная Хорватии осталась без еще одного игрока
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Манджукич завершил выступления за сборную Хорватии 

Газета.Ru 14 августа 2018
Фото: Reuters
Форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии, пишет ТАСС.
"Я ухожу из сборной Хорватии. Серебро чемпионата мира дало мне новую энергию, а также сделало это невероятно трудное решение немного более легким. Мы осуществили наши мечты, достигли исторического успеха и испытали невероятную поддержку болельщиков. Я счастлив и очень горжусь этим серебром, которое был выковано через годы, боль, усилия, работу, разочарования и трудные моменты", — заявил футболист в своем прощальном письме.
На прошедшем в России чемпионате мира 32-летний Манджукич в составе национальной команды Хорватии дошел до финала, в котором проиграл сборной Франции со счетом 2:4. На счету форварда три забитых мяча.
Манджукич дебютировал за свою страну 17 ноября 2007 года, и с тех пор провел за национальную команду 89 матча, забил 33 мяча.
Ранее о завершении международной карьеры объявил хавбек сборной Испании Давид Сильва.
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