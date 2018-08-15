Украинский футболист высказался про Крым

Украинский футболист высказался о Крыме

Родившийся в Хабаровске украинский футболист Александр Алиев ответил на вопрос о принадлежности Крыма и заявил, что не хочет связываться с политикой. Об этом сообщает Sport.ua.

«Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он — украинский», — сказал Алиев.

Он добавил, что никогда не «лез» в политику, не делает этого сейчас и не собирается делать в будущем.

Алиев начинал свою карьеру в молодежных клубах СКА и «Спартак» , в разное время играл в киевском «Динамо», московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи», выступал за национальную сборную Украины.

У дедушки Алиева были азербайджанские корни, сам футболист называл себя на 50 процентов русским, на 50 — украинцем. В 2017 году он заявлял, что у него есть российский паспорт, и при этом он является гражданином Украины.