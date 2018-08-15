Ещё
Украинский футболист высказался про Крым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинский футболист высказался о Крыме 

Рамблер 15 августа 2018
Родившийся в Хабаровске украинский футболист Александр Алиев ответил на вопрос о принадлежности Крыма и заявил, что не хочет связываться с политикой. Об этом сообщает Sport.ua.
«Чей Крым? Если он принадлежал Украине, то он — украинский», — сказал Алиев.
Он добавил, что никогда не «лез» в политику, не делает этого сейчас и не собирается делать в будущем.
Алиев начинал свою карьеру в молодежных клубах СКА и «Спартак», в разное время играл в киевском «Динамо», московском «Локомотиве» и махачкалинском «Анжи», выступал за национальную сборную Украины.
У дедушки Алиева были азербайджанские корни, сам футболист называл себя на 50 процентов русским, на 50 — украинцем. В 2017 году он заявлял, что у него есть российский паспорт, и при этом он является гражданином Украины.
Комментарии141  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление отца3
Тарасова набросилась на Сотникову26
Умерла олимпийская чемпионка Растворова
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики18
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение